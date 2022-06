La desafiante reacción 2.0 de Agustín Almendra tras la indisciplina de Benedetto en Boca

En las últimas horas de este lunes una nueva bomba explotó en el mundo Boca, cuando todo parecía indicar que la tranquilidad por fin reinaba para el equipo dirigido por Sebastián Battaglia. ¿El motivo? El DT dio la lista de concentrados para enfrentar a Ferro Carril Oeste este miércoles en el marco de los 16avos de final de la Copa Argentina y, ante la sorpresa de propios y extraños, dos futbolistas claves brillaban por su ausencia. Marcos Rojo y Darío Benedetto, sub capitán y referente del equipo, faltaron al entrenamiento del domingo y por eso no serán parte de la delegación que viaje a La Rioja.

uD83CuDFDF Carlos Augusto Mercado Luna#DaleBoca uD83DuDD35uD83DuDFE1uD83DuDD35 pic.twitter.com/0mZuND7Zwx — Boca Juniors (@BocaJrsOficial) June 6, 2022

Como cada vez que una polémica sobrevuela los alrededores de Brandsen 805, de una u otra manera Agustín Almendra no pasa desapercibido. El mediocampista, separado también por un acto de indisciplina, no dejó pasar su oportunidad para darle me gusta a una publicación que apuntaba contra la actitud del Pipa.

La verdad, cuando uno escuchaba a Benedetto sermonear a Almendra pensaba que marcaba el camino. Después de esa declaración, tenés que ser un señorito inglés, no podés faltar al entrenamiento porque es domingo a la mañana. Battaglia actuó como correspondía. — Daniel Avellaneda (@davellaneda77) June 7, 2022

En su perfil de Twitter, el periodista Daniel Avellaneda apuntó contra la actitud del goleador del Xeneize: "La verdad, cuando uno escuchaba a Benedetto sermonear a Almendra pensaba que marcaba el camino. Después de esa declaración, tenés que ser un señorito inglés, no podés faltar al entrenamiento porque es domingo a la mañana. Battaglia actuó como correspondía".

Boca se verá las caras ante Ferro Carril Oeste este miércoles, desde las 16, en el estadio Carlos Augusto Mercado Luna, de La Rioja. El encuentro será televisado por la señal de TyC Sports. En caso de acceder de fase, el equipo Xeneize se verá las caras con el ganador de Racing-Agropecuario.