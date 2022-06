La tajante frase de Battaglia sobre la dilatada renovación a Salvio en Boca: "Hay cosas que a mí..."

El entrenador de Boca Juniors, Sebastián Battaglia habló tras la apretada victoria por 2 a 1 sobre Arsenal, en la Bombonera, por la primera fecha de la Liga Profesional.

"Para lo que vendrá, este es un mercado de pases raro, porque se extenderá hasta la sexta fecha del 7 de julio. Nosotros habíamos pedido postergar la primera jornada porque después de la final y teniendo en cuenta que el miércoles enfrentamos a Ferro Carril Oeste por Copa Argentina, necesitábamos unos días más de licencia, pero no hubo caso", se lamentó.



Después se refirió a la falta de novedades en cuanto a incorporaciones y puntualizó que Gastón Ávila "no concentró para este partido porque está en tratativas con Rosario Central, porque sino hubiese sido titular. Por eso jugó Carlos izquierdoz. Y en cuanto a Jorman Campuzano, tampoco estuvo porque llegó el jueves de la licencia y tenía que hacerlo el miércoles". Lo que sí creo y quiero es que Eduardo Salvio arregle su contrato, que se vence a fin de mes", apuntó. “Tengo confianza de que pueda seguir, después hay cosas que a mí no me competen, pero imagino que estaría todo bien como para que siga en el club, y ojalá que pueda seguir”, explicó.



"Será necesario para una Copa Libertadores en la que nos quedó una llave difícil, porque si pasamos Corinthians, que va primero en el Brasileirao, después nos tocaría posiblemente Flamengo. ¨Por eso tendríamos ahora un momento de disfrute después del título, pero acá es difícil", reconoció.



Boca entrenará mañana y pasado desde las 10 en Ezeiza y por la tarde del martes viajará a La Rioja para enfrentar a Ferro, en La Rioja, con todos los titulares disponibles.