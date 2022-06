El picante cruce del Cacique Medina con Enzo Pérez en pleno Vélez-River: “Cerrá el…”

El entrenador de Vélez Sarsfield, el Alexander Cacique Medina, tuvo un fuerte encontronazo con una de las figuras de River, Enzo Pérez, en pleno parido en Liniers por los octavos de final de la Copa Libertadores.

A falta de 20 minutos para el final en el Amalfitani, el volante del Millonario y el entrenador del Fortín quedaron cara a cara. Y lo que empezó como una charla, no terminó del todo bien... "Me empuja", recriminaba el uruguayo, con las revoluciones a full. Como Pérez seguía enganchado, el DT remató con un insulto. "Cerrá el or...", soltó.

El Millo y el Fortín se volverán a ver las caras la semana que viene en la vuelta por un lugar en los cuartos de final.