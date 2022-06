Vélez le ganó a River en un partido que mereció más

Vélez y River jugaron un partido más que intenso por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores. En el José Amalfitani, el Fortín tuvo muchas chances claras pero, finalmente, solo se impuso por 1 a 0 ante el Millonario con gol de penal de Lucas Janson. El equipo de Marcelo Gallardo se encontró con un rival que no lo dejó cómodo en ningún momento y, de no ser por Franco Armani, podría haberse llevado un resultado más favorable.

uD83DuDC49El penal que Lucas Janson convirtió ante Armani para el #Velez 1 a 0 #River #CopaLibertadores



uD83DuDC47



pic.twitter.com/3eRHT19Cip — Liga Argentina de Futbol ? (@LAF_Mundial) June 30, 2022

A los 15 minutos del primer tiempo, Héctor David Martínez bajó a Luca Orrellano y el árbitro Raphael Claus no dudó: amarilla para el central de River y penal para Vélez. Desde los once pasos, Lucas Janson, el goleador del Fortín en la Copa, le cambió el palo a Armani y puso el 1 a 0. Luego, el Millonario tuvo su mejor momento del partido hacia el final de la primera mitad pero no tuvo grandes chances para empatar el marcador.

El que sí tuvo oportunidades para agrandar la diferencia fue Vélez. Los segundos 45 minutos encontraron al equipo del Cacique Medina un poco más replegado para salir de contragolpe. El Fortín tuvo muchas chances claras de gol: Lucas Pratto tuvo un mano a mano que terminó en la tribuna y Abiel Osorio tuvo el segundo gol no una, sino que tres veces. Además, a Janson le anularon un gol por offside que habría sido un diferencial más importante de cara a la vuelta.

La gran figura de River fue, sin dudas, Armani: el arquero se hizo gigante como en otras noches de Copa y mantuvo con vida al Millonario, que no encontró respuestas ante la presión de un mediocampo muy joven de Vélez. Garayalde y Perrone fueron de lo más destacado del equipo de Medina.

Sin dudas, Vélez pudo haber sacado un resultado mucho más abultado al que finalmente obtuvo. La serie quedó muy abierta de cara al partido de vuelta en el Monumental. La vuelta será el miércoles que viene y River deberá ganar sí o sí para clasificar.