Gallardo lo quiere ya: en qué partido podría debutar Borja en River

River se aseguró a uno de los delanteros que pidió Marcelo Gallardo. Miguel Borja será jugador del Millonario a cambio de 6,5 millones de dólares y se sumará al equipo lo antes posible. ¿La fecha? Entre este viernes y este sábado, el colombiano estará en Buenos Aires para hacerse la revisión médica correspondiente y firmar su contrato. ¿Y cuándo juega? El día exacto del debut, por ahora, es incierto...

Miguel Borja será jugador de River.

Es que Borja no puede jugar en los octavos de final de la Copa Libertadores. Más allá de que no estará en Argentina para el partido de ida, River no lo anotó en la lista de buena fe porque todavía no lo tenía cerrado, entonces su debut será en la Liga Profesional.

Ante la salida de Julián Álvarez y la posible llegada de Luis Suárez, Borja es la carta de gol que ilusiona a Gallardo para los próximos partidos, y el primer encuentro podría ser ante Huracán este domingo. Ya mismo. Claro, depende de cómo llegue, si puede compartir entrenamientos con sus compañeros y ganarse un lugar en el banco de suplentes. Una opción arriesgada.

El colombiano, que firmará por tres años y medio en River, hasta fines de 2025, esperaría igualmente para tener sus primeros minutos con la banda roja. La opción más viable para que juegue Borja es el encuentro contra Godoy Cruz en el Monumental, por la fecha 7 de la Liga Profesional, el domingo 10 de julio. ¿Cuándo debuta el delantero que pidió Gallardo?