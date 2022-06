Agustín Rossi y el calificativo que no le gusta que le digan por atajar penales: “La verdad que…”

Una vez más, Agustín Rossi fue clave para Boca. Ante Corinthians, Marcos Rojo hizo un penal evitable y los hinchas del Xeneize le prendieron velas a su arquero. Roger Guedes cruzó su remate y el guardametas del club de la Ribera se volvió a lucir con una tapada que podría ser la jugada de esta serie de los octavos de final de la Copa Libertadores. A pesar de que tiene una increíble estadística en esta clase de situaciones, al 1 del Xeneize no le cae bien un término que suele recibir por su capacidad.

Tras recibir el premio al jugador del partido, Rossi aclaró que no le gusta que se diga que los penales son su especialidad: "La verdad es que no me gusta que me digan especialista. Son cirscunstancias del partido, contento por haber respondido", expresó tras el empate a 0 entre Boca y Corinthians.

Luego, Rossi agregó: "La verdad que ayudar al equipo en un momento en el que terminaba el primer tiempo creo que fue importante, más allá de lo que teníamos estudiado y podemos ver. Tuve la suerte de poder adivinar y ayudar al equipo".

Sobre el trámite parejo del encuentro, el guardametas destacó que Boca debe estar conforme por el resultado conseguido: "Creo que hicimos un gran partido, tuvimos situaciones. Somos un equipo que se viene consolidando hace mucho y venir a un estadio de esta magnitud y hacer el partido que hicimos es muy importante".

Para concluir, el arquero del xeneize, que tapó 13 de los 44 penales que le patearon desde que está en Boca, resaltó la importancia de que el Xeneize mantenga la inteligencia y la tranquilidad en la serie: "Ahora quedan 90 minutos más, es un partido de 180 minutos, hay que ser inteligentes y responsables. El cero es muy importante y lo pudimos lograr, y de local, con la ayuda de nuestra gente que es un envión importante, esperamos que salga todo bien".