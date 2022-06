La bestial estadística de Agustín Rossi y los penales en Boca

En la ida de la Copa Libertadores, Boca y Corinthians no se sacaban ventajas hasta que Marcos Rojo hizo una falta insólita dentro del área: con la intención de que no le ganen la posición, el central abrió sus brazos y golpeó con uno de ellos a Gustavo Mantuan. El árbitro chileno Roberto Tobar no dudó y sancionó penal y Agustín Rossi hizo lujo de su especialidad.

Roger Guedes se paró frente a Rossi, que en la previa demoró lo más que pudo para desconcentrar al delantero del Corinthians. El brasileño tomó carrera hacia su derecha, hizo algunas pausas y cruzó el remate. Nuevamente, el arquero de Boca adivinó, salvó su arco y sumó un penal atajado más a su impresionante cuenta: el 41% de los tiros que recibió el guardametas azul y oro desde los once pasos terminaron afuera. Un dato particular de este penal es que fue en el mismo arco en el que Sergio "Chiquito" Romero tuvo su tanda histórica ante Países Bajos en el Mundial de Brasil 2014.

Sí, a Rossi le convierten menos del 60% de los penales que la patean. En números concretos, al arquero de 26 años le dispararon 44 veces desde la pena máxima (incluye definiciones) y sólo 26 terminaron en gol. Los 18 restantes se reparten entre 13 tapadas del uno de Boca y cinco tiros desviados.

Al desglosar dicha estadística, Rossi atajó siete tiros, cinco fueron desviados y recibió 21 goles en las tandas decisivas. En el marco de los 90 minutos, el arquero tapó seis penales y le metieron cinco tantos.

Rossi fue particularmente importante en la última Copa Argentina, en la que fue elegido como el mejor jugador del torneo por su incidencia en cuatro definiciones por penales. Sin tener en cuenta estas y otras tandas, el arquero pudo trasladar esa increíble performance a toda su etapa en Boca y agrandó su increíble estadística en San Pablo.