La picante decisión en Instagram de un jugador que quiere Boca: mete presión para irse

Los hinchas de Boca tienen sus ojos puestos en la Copa Libertadores. Sin embargo, todos miran de reojo lo que puede suceder en el mercado de pases. Mientras el entorno de Edinson Cavani le hace guiños al Xeneize y la llegada de Arturo Vidal al Flamengo se estancó, otro futbolista que está en el radar del club de la Ribera mete presión vía Instagram para salir de su club actual.

Valoyes cambió su foto de perfil y sacó la información que lo vinculaba con Talleres.

Luego de ser uno de los objetivos de River para reforzar la delantera, Diego Valoyes volvió a estar en la consideración de Boca para reforzar el plantel. El colombiano de 25 años estuvo en la carpeta del Consejo de Fútbol en otros mercados pero ahora estaría decidido a irse de Talleres, o así lo demostró con una última decisión acorde a los tiempos que corren: el delantero borró toda la información vinculada a la T en su cuenta de Instagram.

El delantero, que no juega desde abril, cambió su foto de perfil que lo mostraba con la camiseta blanquiazul y borró la información en su perfil en la que se autodescribía como jugador de la T.

Valoyes eligió una forma moderna para poner presión a la dirigencia de Andrés Fassi. De hecho, el presidente aseguró que tiene una buena relación con la directiva de Boca pero que "no he tenido llamados" por él. El colombiano ya había hecho saber su decisión de no continuar en Talleres pero parecía que, finalmente, continuaría bajo las órdenes de Pedro Caixinha en Córdoba. Sin embargo, esto echaría por tierra esta posibilidad.

A pesar de que quiere forzar su salida hace tiempo, Valoyes fue incluido por Talleres en la lista de buena fe para los octavos de final de la Copa Libertadores. Boca se ilusiona con que esto sea un gesto que lo acerque al delantero pero tiene chances de seguir su carrera en el Viejo Continente.