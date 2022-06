La feroz autocrítica del plantel de Independiente tras la caída en Paraná: "Saben que fueron..."

La derrota caló hondo en el plantel de Independiente. El 3 a 1 sufrido en Paraná, con grandes errores que costaron dos goles, sacudió fuertemente al equipo, pero más aún las palabras del entrenador Eduardo Domínguez, que criticó sin filtro lo sucedido y argumentó que, muchas veces, en los partidos no se ve lo mismo que se trabaja en la semana. Pues bien: los futbolistas habrían tomado para bien lo que dijo el técnico, para hacerse más fuertes y realizar una autocrítica.

Según indicó Hugo Balassone en Líbero, ciclo de TyC Sports, los futbolistas de Independiente se tomaron en serio lo ocurrido en la caída ante Patronato y coincidieron con lo mencionado por Domínguez: "Los jugadores se hacen cargo. Saben que fueron horrorosos. Aceptan la crítica del propio entrenador. Saben que jugaron un partido deplorable. A mí me llama la atención que la autoflagelación sea tan fuerte".

El Rojo, que venía de ganarle en Jujuy a Atlético Tucumán y a Estudiantes en La Plata, dejó una pésima imagen ante el Patrón, y Domínguez lo hizo saber: "Si yo te empiezo a contar cómo nos preparamos en la semana, cómo preparamos este partido, qué es lo que vimos y cómo lo quisimos jugar, pero después lo jugamos diferente ¿de qué te sirve, si vos ves el resultado? El hincha ve lo que hacen los jugadores adentro de la cancha y el resultado. Yo le puedo hablar al hincha, le puedo decir detalladamente qué fue lo que buscamos y cómo lo buscamos".

"Esto no es lo que queremos. Son errores que no se pueden repetir", explicó terminantemente Domínguez en conferencia de prensa después del partido, sobre los errores de Sebastián Sosa (regaló la pelota ante la presión de Jonás Acevedo y facilitó el 2 a 0 parcial), e Insaurralde (tuvo una insólita caída que permitió que Axel Rodríguez marcara el 3 a 1).

"Quedamos con bronca, en el primer tiempo tuvimos chances y en el segundo entramos en confusión. Tenemos demasiados altibajos. Se sale trabajando y creyendo en el camino que tenemos que enfilarnos. No fuimos eficaces y tuvimos errores atrás", comentó el técnico de Independiente.

“Yo veo un camino a tomar. En la semana veo un laburo que después no plasmamos en cancha. Y entiendo al hincha porque ellos no ven los entrenamientos y no hay que explicar sino ganar”, agregó Domínguez.