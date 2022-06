El enojo de Eduardo Domínguez por el tremendo error de Sosa en la derrota de Independiente: "Si buscamos..."

Hay bronca en Independiente por la dura derrota 3 a 1 ante Patronato. Pese a estar por 80 minutos con un hombre más que su rival por la expulsión de Jorge Valdez Chamorro, el Rojo no pudo llevarse ni siquiera un punto de Paraná y, además, la mayor responsabilidad en la derrota fue de sus propios jugadores: Sebastián Sosa y Juan Insaurralde cometieron errores graves y cedieron dos tantos al Patrón. Eduardo Domínguez, el entrenador, habló tras la caída y se mostró muy molesto por las fallas.

"Queda una sensación de bronca. Fueron errores no habituales, no fuimos eficaces, sobre todo en la primera parte. De esto se sale trabajando y creyendo en lo que hacemos"



Eduardo Domínguez

"Esto no es lo que queremos. Son errores que no se pueden repetir", explicó terminantemente Domínguez en conferencia de prensa después del partido. Es que Sosa regaló la pelota ante la presión de Jonás Acevedo y facilitó el 2 a 0 parcial, e Insaurralde tuvo una insólita caída que permitió que Axel Rodríguez marcara el 3 a 1.

“Sosa es un arquero de selección y sabe cómo desenvolverse. Si buscamos salir por abajo… Nosotros no", remarcó luego, haciendo un silencio para no machacar más sobre el error del uruguayo. Acto seguido, agregó: "Pero no me puedo quedar en el error individual y dejar pasar la parte colectiva, sobre todo en el segundo tiempo. No nos debe volver a ocurrir porque sino estamos errando el camino".

"Quedamos con bronca, en el primer tiempo tuvimos chances y en el segundo entramos en confusión. Tenemos demasiados altibajos. Se sale trabajando y creyendo en el camino que tenemos que enfilarnos. No fuimos eficaces y tuvimos errores atrás", comentó el técnico del Rojo.

Domínguez volvió a exigir refuerzos para lo que resta de la temporada: "Cuando se cierre el libro de pases veremos quiénes llegaron y quiénes no, en base a lo que pedimos. Del resto van a seguir especulando, tenemos que esperar".

Respecto del plantel actual, el entrenador se refirió a la negociación con Gerónimo Poblete, quien termina su contrato el 30 de junio y todavía no arregló su continuidad: "Poblete me dijo que quiere quedarse".

Domínguez, que no habló después del último partido, comentó: "¿Para qué iba a hablar el otro día? Hasta que no estén los refuerzos acá es decir lo mismo. No dar novedades".

“Yo veo un camino a tomar. En la semana veo un laburo que después no plasmamos en cancha. Y entiendo al hincha porque ellos no ven los entrenamientos y no hay que explicar sino ganar”, agregó el técnico del Rojo.

"Uno no puede sacar de contexto los errores. Hubo pasajes de muy buen fútbol y de llegadas muy claras adentro del área chica y mano a mano en las que no fuimos eficaces. Si hubiésemos sido eficaces, los errores hubiesen pasado desapercibidos", aseguró Domínguez.

Otras frases de Eduardo Domínguez sobre los errores ante Patronato

-“La irregularidad del torneo argentino y dentro de un partido puede ser habitual, pero que nos pase por segunda vez no me gusta y no queremos que nos pase esto”.



-"Si yo te empiezo a contar cómo nos preparamos en la semana, cómo preparamos este partido, qué es lo que vimos y cómo lo quisimos jugar, pero después lo jugamos diferente ¿de qué te sirve, si vos ves el resultado? El hincha ve lo que hacen los jugadores adentro de la cancha y el resultado. Yo le puedo hablar al hincha, le puedo decir detalladamente qué fue lo que buscamos".