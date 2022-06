El periodista de ESPN que dio por hecho que Luis Suárez jugará en River: “Bienvenido, Pistolero”

Los rumores crecen al mismo ritmo que las expectativas, la ilusión y las posibilidades de que la llegada de Luis Suárez a River deje de ser un sueño y se convierta en realidad. En la mañana del domingo, Bruno Vain, periodista de DirecTV Sports, aseguró que el Pistolero será jugador millonario: "Me llega de la mejor fuente posible. Es una realidad. Luis Suárez a River. Se anuncia mañana". Sin embargo, Christian Martin, corresponsal de ESPN en Europa, no esperó hasta el lunes y confirmó lo del Pistolero el domingo por la noche.

"BIENVENIDO A RIVER PISTOLERO. HAY BALAS PARA TODOS! Luis Suárez es nuevo jugador del Glorioso River Plate", escribió Martin en su cuenta de Twitter. Además de la confirmación, el "Vikingo" acompañó su publicación con una foto del delantero uruguayo junto al escudo del club de Núñez.

Rápidamente, el tuit de Martin explotó de reacciones con miles y miles de me gusta y respuestas. Los hinchas de River demostraron toda su alegría e ilusión por lo que sería el nuevo fichaje del Millonario para la Copa Libertadores.

Sin dudas, la llegada de Suárez a River sería el mayor bombazo en un mercado de pases del fútbol argentino en el último tiempo. Aunque no hay confirmación oficial por parte del club, sería un hecho que el Pistolero va a reemplazar a Julián Álvarez como 9 del equipo de Gallardo.

Precisamente, el Muñeco se refirió a la posibilidad de contar con el ex Liverpool, Barcelona y Atlético de Madrid luego del triunfo de River contra Lanús: "Es un futbolista de elite, ahora está haciendo una recuperación de la limpieza en su rodilla, por más que lo pudiéramos tener, mañana no podría jugar. Nuestra espera es acorde a los tiempos de él, de su evolución... El tiempo de él y el tiempo por el que se puede esperar por un jugador de este calibre van de la mano. Estamos tranquilos porque no estamos esperando a un futbolista que ya está para jugar. Si dan los tiempos y se conectan las posibilidades, estará o no".