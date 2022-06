La nueva frase de Gallardo sobre Luis Suárez que hace soñar a todo River: "Él nos mostró..."

Ya es el quinto partido de la Liga Profesional en que tras el pitazo final a Marcelo Gallardo le preguntan por las novedades del refuerzo más esperado por todo River: el bendito nueve de jerarquía. Pasaron varios nombres por los micrófonos de las salas de conferencias del Monumental y los estadios de Defensa y Justicia, Colón y Unión, pero hay uno que brilla por su estrellato: el de Luis Suárez. Y a juzgar por la respuesta del Muñeco tras el 2-1 ante Lanús, la puerta para el uruguayo está más abierta que nunca.

Al ser consultado por el estado de las negociaciones con Miguel Borja y Lucho Suárez, Gallardo respondió: "Son posibilidades. Creo que algunas de las dos va a suceder claramente. Pero más allá de eso hay que estar enfocados en lo que tenemos hoy. Si se suman será para enriquecer el plantel y tener otra expectativa".

Pero luego ahondó en el caso del Pistolero y dejó frases como para que más de un hincha comience a soñar despierto: "Es un futbolista de elite, ahora está haciendo una recuperación de la limpieza en su rodilla, por más que lo pudiéramos tener, mañana no podría jugar. Nuestra espera es acorde a los tiempos de él, de su evolución... El tiempo de él y el tiempo por el que se puede esperar por un jugador de este calibre van de la mano. Estamos tranquilos porque no estamos esperando a un futbolista que ya está para jugar. Si dan los tiempos y se conectan las posibilidades, estará o no".

Acto seguido, al ser consultado sobre de qué depende la respuesta favorable o no de Luis Suárez, Gallardo puntualizó: "Él nos mostró una muy buena buena predisposición y entusiasmo. Los tiempos son los que tratamos de sostener de ambos lados porque estamos ante una posibilidad que él asume como que lo entusiasma, y está también la parte de su recuperación, que está haciéndola para poder estar bien. Después será una decisión propia de él cuando decida que ya está bien, apto, para ver si somos una opción viable, que es lo que él nos ha transmitido, y nos pondremos de acuerdo. Pero tampoco hay que mentirle a la gente y generarle demasiado entusiasmo con un nombre de semejante talla puede significar para el hincha y para el fútbol argentino en general".

Sobre la situación del delantero colombiano de Junior, Marcelo Gallardo agregó: "Lo de Borja se trabó un poquito, pero esperamos que en los próximos días se pueda destrabar y pueda llegar. En eso los dirigentes están trabajando muy bien".