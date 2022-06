Higuaín reveló la conmovedora reacción que tuvo con su madre cuando le diagnosticaron cáncer

Todos los jugadores de la Selección argentina que fueron parte de las derrotas en la final de Brasil 2014, Chile 2015 y Estados Unidos 2016 sufrieron mucho las críticas de la gente y la prensa. Sin embargo, pocos futbolistas habrán sido víctimas de la crueldad en las redes sociales como lo fue Gonzalo Higuaín con los memes y burlas durante varios años. En el marco de un Líbero Versus, la tradicional sección del programa Líbero de TyC Sports, el Pipita reveló que estuvo a punto de retirarse luego de la segunda caída ante la Selección chilena en la Copa América Cententario debido a la salud de su madre, Nancy.

En 2009, el Pipita Higuaín decidió representar a la Selección argentina en lugar de Francia, su país de nacimiento. Tras ese primer partido ante Venezuela por Eliminatorias para Sudáfrica llegarían 32 goles en 72 encuentros. Pese a estos grandes números, los hinchas le recordaban las ocasiones que malogró ante Alemania en la final del Mundial 2014 y ante Chile en las dos finales de América 2015 y 2016. La de Estados Unidos significó la tercera derrota grande en tres años para esa generación de jugadores y esto fue una de las razones por las cuales el goleador meditó dejar el fútbol, pero no la única.

"En 2016 perdemos, me voy a Ohio a ver a Fede [su hermano] y me dice lo de mi mamá, que le habían detectado cáncer de útero. Y le dije a mi mamá que me retiraba, que hasta que no se cure no iba a volver a jugar. No me importaba el fútbol, nada", expresó Higuaín, que aseguró que la familia está delante de todo para él.

Gonzalo junto a Nancy en un Día de la Madre.

Luego, el Pipita, actualmente en el Inter de Miami, agregó: "Ella me dice 'si te retirás, me voy a morir antes. No voy a permitir que dejes algo que amás', y ahí me venden a la Juventus".

Para finalizar, Higuaín reflexionó sobre lo importante que fue no apresurarse en aquel momento, ya que seguir en el fútbol le dio grandes alegrías a su madre: "Cuánta razón tenía, ¿no? Salimos campeones, ella estuvo en la cancha conmigo, pudo ver la final de la Champions [2017 frente al Real Madrid en Cardiff], me pudo ver jugar cinco años más y me pudo ver jugar con mi hermano. Si yo me retiraba, esas cosas no hubiesen pasado", explicó el delantero, que recalcó que el gran sueño de su madre era ver a él y su hermano Federico en un mismo equipo y lo logró en el Inter de Miami.

Nancy, la mamá de los Higuaín, falleció en 2021 y fue un durísimo golpe para el menor de los hermanos: "Metimos ese gol en Philadelphia [centro de Federico y cabezazo de Gonzalo] y al otro día pasa esta desgracia. Nos tuvimos que volver, ese año me costó mucho volver a entrar en juego. Fue uno de los golpes más duros de mi vida, aún lo sigo padeciendo. La recuerdo con alegría, no me quedó nada por decirle", expresó un emocionado Pipita.