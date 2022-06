Bomba: una estrella de la Selección argentina estaría en la órbita del Real Madrid

El mercado de pases europeo tiene a la Selección argentina en el centro de la escena. De acuerdo a los rumores y negociaciones firmes entre los clubes, varios integrantes de la Scaloneta podrían cambiar de equipo a menos de cinco meses del Mundial de Qatar 2022. Uno de ellos es Paulo Dybala, que está con el pase en su poder y parecía tener todo arreglado con el Inter de Milán. En las últimas horas, este pase se habría enfríado y desde Italia hablan de la posibilidad de que el cordobés sea la joya de la corona de un gigante del Viejo Continente.

Tras siete años, Dybala se despidió de la Juventus: ¿dónde jugará?

De acuerdo a lo informado por Tuttosport, Dybala e Inter no habrían llegado a un acuerdo, que le daba un salario de seis millones de euros al año al jugador de la Selección argentina. Sin embargo, los nerazzuri necesitan liberar contratos pesados de su ficha para cerrar sus dos refuerzos más fuertes, el cordobés de 28 años y Romelu Lukaku, que cobraría ocho millones de euros. Ante este freno, el Real Madrid habría mostrado interés por la Joya, según el medio italiano.

Así como su firma con el Inter depende de algunas salidas, la llegada de Dybala al Real Madrid estaría atada a una venta de Marco Asensio, mediocampista merengue que fue vinculado con el Liverpool. De acuerdo a varios medios europeos, el español pasaría a los Reds a cambio de 40 millones de euros para ser el reemplazante de Sadio Mané.

"Zhang pisa el freno: Dybala-Inter se endurece y ojo con el Real Madrid", dice Tuttosport.

Sin embargo, el diario madrileño As afirma que fuentes cercanas al Real Madrid aseguran que "no saben nada" del interés de la Casa Blanca por el ex Juventus.

De esta manera, el futuro de Dybala sigue rodeado de signos de preguntas. Mientras el Inter intenta llegar a un acuerdo, el cordobés jugó un partido exhibición en Miami, donde se encuentra de vacaciones con otros jugadores que figuran en lo más alto de los rumores como Paul Pogba.