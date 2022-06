Una empresa de predicciones deportivas hizo su pronóstico para Qatar 2022: ¿dónde ubicó a Argentina?

El envión anímico y futbolístico que trae la Selección argentina desde aquella noche en el Maracaná es arrollador. El equipo de Lionel Scaloni continúa con su invicto, desechó la única duda que surgía a su alrededor al golear a Italia en Wembley y llega, tal vez, mejor que nadie al Mundial de Qatar 2022. Sin embargo, una empresa especializada en predicciones deportivas no puso a la Scaloneta ni entre los cinco máximos candidatos a ganar la Copa del Mundo en noviembre.

Campeona de América y la Finalissima, invicta y cuarta del ranking FIFA: no fue suficiente para The Analyst.

Sí, por más sorpresivo que suene, para The Analyst, que se dedica a realizar análisis predictivos mediante el estudio de estadísticas e información para predecir futuros patrones de comportamiento, Argentina no está entre las cinco selecciones con más chances de llevarse todo en tierras qataríes. Eso no es lo único sorprendente, ya que este ranking ubicó a la Albiceleste casi afuera del top 10 de candidatos al Mundial.

Con apenas 6,45% de chances de alzar la Copa del Mundo, Argentina se ubica en el octavo lugar. Según la empresa antes nombrada, equipos como Bélgica, que llega a Qatar 2022 con su generación dorada entrada en edad, y Países Bajos, que a priori estaría un escalón por debajo de las demás potencias europeas, cuentan con un mejor porcentaje que la Scaloneta para ganar la cita mundialista.

La Selección argentina está octava en la predicción de The Analyst.

En primer lugar del ranking se ubica Francia, que tiene 17,93% de probabilidades de repetir lo logrado en Rusia 2018. Por debajo de les Bleus está la Selección brasileña (15,73%), los equipos que más aparecen en lo alto de los rankings previos al Mundial de Qatar 2022. Para cerrar el podio se encuentra la España de Luis Enrique (11,53%), quien bromeó acerca de la candidatura de la Selección argentina y la Verdeamarelha en conferencia de prensa.

Otros dos equipos que aparecen por encima de la Selección argentina son dos rivales acérrimos: Inglaterra (8,3%) y Alemania (7,21%). De esta manera, The Analyst cree que hay siete equipos con más chances que Argentina de llevarse el título mundial. ¿Qué dirán Lionel Messi, Rodrigo De Paul y compañía?.