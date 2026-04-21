La historia de Trinidad Bigetti, la mendocina que busca el oro en los Suramericanos de Panamá con la Selección argentina de taekwondo

Trinidad Bigetti tiene 17 años, es mendocina, practica taekwondo y tiene entre ceja y ceja llevar a Argentina a lo más alto en los Juegos Suramericanos de la Juventud, que se están llevando a cabo en Panamá. La historia de una joven cuya carrera deportiva ha crecido a un ritmo vertiginoso.

Multifacética, sociable, apasionada. Esos calificativos bien podrían describir a Trinidad, a quien le gusta diferenciar su vida personal de la deportiva. La joven deportista asegura que pasa muy buenos momentos con sus seres queridos, disfruta andar en bicicleta con su papá y le dedica mucho tiempo a leer.

En diálogo con MDZ , Trinidad hizo un repaso de su historia personal y deportiva, y hasta se animó a soñar con la posibilidad de participar en el futuro de unos Juegos Olímpicos.

"Yo arranqué a los 9 o 10 años en el Club Alemán", recuerda Trinidad, quien detalló que, al ser de Guaymallén, está a pocos minutos del club. En referencia a sus inicios en el deporte, la la joven deportista afirmó que con el taekwondo tuvo una suerte de amor a primera vista: "Desde el primer momento me encantó, por eso me involucré tanto" explicó. En ese sentido, detalló que si bien probó con otras disciplinas, sería el taekwondo el deporte que terminaría apasionándola.

A partir de ese momento, su constancia y disciplina, sumados a su talento innato, hicieron que su carrera fuera en constante ascenso. Con el correr de los años, se iría afianzando y los resultados irían apareciendo. En este aspecto, Bigetti señala un torneo llevado a cabo el año pasado en San Juan como el primero que se le viene a la cabeza. "Ahí salí medalla de oro después de varias peleas y me gustó mucho mi desempeño durante la competencia. Por eso creo que si ahora pienso en un recuerdo así, en general, este es el primero que se me viene".

Trinidad Bigetti 2 Trinidad Bigetti tiene una carrera en constante ascenso. Instagram (@trinidad.bigetti)

El salto a la Selección nacional

Sus sólidos desempeños hicieron que los ojos de la Confederación Argentina de Taekwondo se posaran sobre ella. En ese sentido, Trinidad asegura que, hasta ahora, el gran salto de su carrera no fue una competición por medallas... el momento que la marcó cuando se ganó el derecho a formar parte del selectivo para ir a los Juegos Suramericanos. "Creo que fueron las peleas más decisivas porque ahí se decidía en realidad si viajaba a la gira de México y después si iba al Suramericano. Haber ganado esas peleas en el Cenard fue lo que más ha marcado hasta ahora mi carrera deportiva".

Pero llegar a integrar el seleccionado no fue tarea sencilla. Luego de que le llegara el comunicado de la Confederación Argentina anunciándole que era seguida para formar parte de la lista que competiría en Panamá 2026, la cabeza de Trinidad se focalizó en ese objetivo.

Para que su nombre quedara grabado en la lista de buena fe del Suramericano, la mendocina debía vencer a una atleta que ya formaba parte del seleccionado. "Si peleábamos y yo ganaba, yo me ponía en la selección... si no, ella continuaba", explicó. Y el resultado fue contundente: de diez peleas que disputaron, ganó 9. Se había ganado a pulso su lugar en el seleccionado argentino.

Trinidad Bigetti en el Cenard Trinidad Bigetti integra la Selección argentina de taekwondo que competirá en los Juegos Suramericanos de la Juventud 2026, en Panamá. Instagram (@trinidad.bigetti)

Una vida entre el deporte de alto rendimiento y el estudio

La posición en la que se encuentra Trinidad no es habitual para una joven de 17 años. A su corta edad debe dividir sus tiempos entre sus entrenamientos y el colegio. "Cuando estoy en Mendoza, entreno martes, jueves y sábado en el Club Alemán con el resto de la clase... aunque a veces le meto un poco más fuerte, entreno con ellos ahí. Y lunes, miércoles y viernes entreno sola, más en alto rendimiento", detalló la deportista.

Esos horarios, combinados a los viajes que realiza con el seleccionado argentino, hacen que deba tener una rutina particular en el colegio. "Yo estoy en el último año de secundaria todavía (...) me organizo mucho con cada profesora de manera particular", expone Trinidad, quien detalla que tanto los trabajos como los exámenes los realiza antes o después de viajar para no tener que preocuparse durante la competencia. "Mi colegio me ayuda muchísimo", afirmó.

Una carrera marcada por competencias internacionales y el apoyo de su entorno

Con la llegada del llamado a la Selección argentina de taekwondo, algo nuevo también llegaría a la vida de Trinidad Bigetti: los viajes para asistir a competencias internacionales. Con esta nueva etapa en su carrera, la joven mendocina relató que si bien al principio a su madre le costó aceptar un poco "darse cuenta en lo que me estaba involucrando", con el tiempo entendió la pasión que ella tiene por el deporte. "Mi papá ama el taekwondo, mi mamá y mi hermana me apoyan, los chicos (del club), mis amigas... todos me apoyan".

Trinidad Bigetti 3 Trinidad Bigetti dio sus primeros pasos en el taekwondo en el Club Alemán. Instagram (@trinidad.bigetti)

México, una prueba de fuego superada con creces

Antes de viajar a Panamá, Trinidad tuvo una ardua competencia en México, donde permaneció tres semanas. Al encontrarse en una etapa en la que está por dar el salto de juvenil a adulto, los entrenadores de la selección decidieron que compita en ambas categorías. Y los resultados no pudieron ser mejores para Trinidad: "Saqué oro en juvenil y adulto... así que estoy re contenta".

Sin embargo, la vertiginosidad de su calendario no le permitiría tomarse un respiro para festejar. Ni bien llegó a Mendoza, tuvo que preparar sus valijas y partir de nuevo rumbo a Buenos Aires, donde se encuentra el Cenard. Desde allí, viajó a Panamá, donde participará de los Juegos Suramericanos de la Juventud 2026.

Trinidad Bigetti se entrena Instagram (@trinidad.bigetti)

Con el oro entre ceja y ceja

Lejos de relajarse tras los éxitos obtenidos recientemente, Trinidad mantiene su llama competitiva a tope y aseguró que, si bien un buen resultado para ella sería entrar al podio, va a Panamá a "buscar el oro y representar bien a la Argentina, busco quedar en el mejor lugar". En ese sentido, la deportista detalló que en la competencia intentará "reflejar todo lo que he ido haciendo, lo que he ido mejorando".

Cabe resaltar que Trinidad Bigetti buscará el oro en taekwondo el próximo jueves 23 de abril en la categoría Kyorugui 49kg.

¿Qué sigue después de Panamá?

El calendario no se detiene para Trinidad. Habiendo dejado atrás México, y tras su participación en los Juegos Suramericanos en Panamá, la mendocina pondrá rumbo hacia otro destino internacional. "Vuelvo una semana y media y me voy a competir a un Open internacional en Río de Janeiro. Ahí también vamos con la Selección adulta...ellos tienen los Panamericanos y yo ahí voy a participar del SUB-21. Es muy importante para mí porque teniendo que pasar este gran salto de juvenil a adulto, entrar a una competencia del SUB-21 es un buen desafío".

El sueño olímpico

Si bien Trinidad todavía está asimilando esta nueva etapa en su carrera, en la que la encuentra representando a Argentina, su cabeza se permite mirar más allá y soñar en grande: "Mi sueño en el deporte es cumplir con el proceso olímpico y poder llegar a los Juegos Olímpicos".

En ese sentido, la mendocina no se pone plazos y quiere disfrutar del camino que le está tocando transitar. "Si se puede, ir a Los Ángeles 2028 estaría increíble. Pero también me gusta respetar el proceso y entender que si tengo que esperar hasta 2032, tampoco estoy apurada".

En paralelo, Trinidad no descuida su futuro académico. Si bien sus sueños están puestos en su trayectoria deportiva, también se proyecta en la universidad, donde le gustaría seguir la carrera de Abogacía. "Estuve viendo opciones, quiero estudiar en Mendoza. Me gusta lo de tener que venir al Cenard cuando necesito venir o viajar a otros lados, pero seguir estando en Mendoza, no vendría a vivir a Buenos Aires".

Trinidad Bigetti medallista El sueño de Trinidad Bigetti es competir en unos Juegos Olímpicos. Instagram (@trinidad.bigetti)

A sus diecisiete años, Trinidad Bigetti experimenta un crecimiento a pasos agigantados. Con talento, disciplina y fuego sagrado la mendocina encara un futuro que parece no tener techo.

¿Qué son los Juegos Suramericanos de la Juventud?

Los Juegos Suramericanos de la Juventud es un evento multidisciplinario en el que compiten deportistas de entre 14 y 17 años. En 2026, en Panamá se está disputando la cuarta edición. Trinidad Bigetti estará compitiendo el próximo jueves 23 de abril.