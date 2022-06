Dibu Martínez reveló el equipo grande de Argentina que lo quiso repatriar: “Hubo un contacto, pero…”

Emiliano Martínez se marchó de las inferiores de Independiente de muy joven con rumbo al Arsenal de Inglaterra. En el club londinense empezó desde muy abajo y le costó mucho hacerse con su lugar hasta que el alemán Bernd Leno se lesionó y el Dibu tomó el arco gunner y salió campeón de la FA Cup 2020 como titular. Eso lo colocó en el radar de la Selección argentina, donde es indiscutible. Sin embargo, Mikel Arteta no le garantizaba ser el arquero de su equipo y tuvo que buscarse otro club. En charla con ESPN, el guardametas de la Scaloneta reveló que hubo un contacto por parte de la dirigencia del Rojo.

En el verano europeo de 2020, Martínez pasó del Arsenal al Aston Villa, donde se desempeña hasta el momento. En el equipo de la ciudad de Birmingham, el Dibu salió mejor arquero de la Premier League 2020/21 y su juego confirmó que tenía que ser el 1 de la Selección argentina. Sin embargo, eso podría haber cambiado por un llamado de Independiente, que lo intentó seducir para regresar al club donde se formó.

"Es difícil llegar a un club grande como Arsenal, pero si no te valoran siempre es mejor dar un paso al costado y demostrar que estaban errados. Por eso decidí irme al Aston Villa, que es un club históricamente grande en Inglaterra. Hubo un contacto de Independiente, pero no se me cruzó volver en ese momento", contó Martínez.

Independiente siempre se acerca al Dibu con posteos en las redes sociales pero el arquero entendió que tenía mucho más para dar en el fútbol inglés. Aunque la última campaña no fue la mejor en sus números ni para su equipo, pero es indiscutiblemente uno de los guardametas más destacados de la Premier League.

Luego de revelar este contacto con Independiente, Martínez explicó que Lionel Scaloni, DT que lo eligió para ser el titular en el arco de la Selección argentina, no lo impresionó: "A mí Scaloni no me sorprendió. Muchos dicen que se necesita experiencia, pero si uno es bueno es bueno. No muchos técnicos en el mundo puedan crear un grupo como hizo él", dijo uno de los jugadores más importantes de la Scaloneta.