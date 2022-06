La contundente respuesta del Patrón Bermúdez sobre la llegada de Aliendro a Boca: "Está muy..."

Así como sucede en la gran mayoría de los equipos del fútbol argentino, el mercado de pases de Boca está quieto. Sin embargo, la falta de altas y bajas no es sinónimo de que la dirigencia del Xeneize no esté con varios nombres entre manos. Uno de ellos es el de Rodrigo Aliendro, que tenía un acuerdo con Independiente pero su llegada estaría en stand by por el incumplimiento de una promesa, y el club de la Ribera quería aprovechar estas indecisiones para hacerse con el mediocampista de 29 años.

Jorge Bermúdez, miembro del Consejo de Fútbol de Boca, y la posibilidad de contar con Arturo Vidal como refuerzo del Xeneize: "Sería un sueño, es una estrella."#LPFxTNTSports pic.twitter.com/BMv2qnnLbd — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) June 20, 2022

A pesar del interés de Boca, Jorge "Patrón" Bermúdez fue tajante a la hora de hablar de la posibilidad de contar con Aliendro en el plantel de Sebastián Battaglia: "Lo de Aliendro esta muy difícil, complicado, se va a hacer el esfuerzo hasta el último día, parece que ya tendría otro camino, esperemos si no es esa situación, se pueda dar otra, algún jugador en los próximos días o horas".

Las palabras de Bermúdez indicarían que Aliendro habría cerrado la puerta de Boca para seguir su camino en otro club. Luego, el dirigente colombiano del Consejo de Fútbol habló sobre Martín Payero, el ex Banfield que juega en la Championship de Inglaterra: "Es un jugador que estamos siguiendo. Podría llegar a ser un aporte, pero tenemos el foco puesto en cuidar el club, que sean refuerzos y que aporten lo que buscamos", afirmó.

Por otra parte, el Patrón contestó sobre la intención de Boca de seducir a Arturo Vidal y Edinson Cavani para que se vistan de azul y oro: "Sería un sueño, son estrellas. Se harán todos los esfuerzos posibles, pero no cosas locas".

De esta manera, el mercado de pases de Boca sigue en silencio pero con varios jugadores en carpeta. De esta misma habría que borrar a Aliendro, que no llegaría al Xeneize.