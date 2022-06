Día del Padre: la emocionante confesión de Dalma a Diego en un posteo

En cada hogar hay una celebración del Día del Padre única que difiere de las demás. Hay quienes pueden disfrutar de sus seres queridos en la mesa y otros que recuerdan a sus papás de una forma especial. En tiempos de redes sociales, los hijos e hijas que perdieron a su padre lo rememoran con una foto en Instagram y un texto tierno donde demuestran su amor. Este fue el caso de Dalma Maradona, que posteó una tierna imagen y realizó una confesión sobre Diego Maradona.

Se trata de una imagen que se hizo muy viral desde el fallecimiento del 10 y que fue retratada en muchos murales repartidos en todo el país. En épocas de magia en el sur de Italia, Dalma le coloca margaritas en las medias celestes de Diego en la previa a un entrenamiento del Napoli. Con esa foto, tal vez una de las más tiernas que se le hayan tomado a Maradona, la hija mayor del ídolo realizó una fuerte confesión: "Hace poco encontré la foto original (un día me peleé con mi papá y le dije a mi mamá que la tire a la mierda porque estaba enojada), al tiempo la empecé a buscar por mi casa y no la encontraba, llamé a Clau y me dijo...".

Dalma hizo lo que muchos hijos e hijas hacen cuando se les extravían las cosas, pedir por la ayuda de su mamá, Claudia Villafañe. La exesposa de Maradona le aseguró que había guardado la foto original: "‘Tranquila, obvio que no la tiré está en algún lugar de tu casa’, y apareció hace poco”, reveló quien está embarazada de Azul, su segunda hija.

Luego, Dalma describió sus sentimientos acerca de la foto con su papá: "Para mí esta foto nos describe muy bien. Cada uno en su rol. Nada que entender, nada que explicarle a nadie. Fuiste, sos y vas a ser siempre uno de los grandes amores de mi vida y no por nada, si no por una vida entera compartida. Por haberme dado momentos que vuelven todo el tiempo a mi cabeza y no paro de extrañarte. Tu saldo como papá siempre va a ser positivo”.

Para finalizar el posteo, Dalma cerró con una tierna frase para referirse a Diego: "Feliz día loco de atar, te amo para siempre".

El posteo de Diego Jr. para su papá en el Día del Padre

Asi como Dalma eligió un extenso texto, Diego Jr. tomó el camino de las pocas palabras: "Felíz día papá, te extraño", escribió el hijo de Cristiana Sinagra junto a un video de Maradona cantando la canción "Perdere l'amore", del napolitano Massimo Ranieri, en la entrevista con el programa Líbero de TyC Sports.