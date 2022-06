La tajante frase de Castellanos para referirse a su futuro: "No depende de mí"

El mundo River se encuentra expectante sobre la llegada del posible reemplazante de Julián Álvarez, quien a inicios del mes de julio deberá armar su valijas y volar a Inglaterra para ponerse bajo las ordenes de Pep Guardiola. Atento a esta situación, Enzo Francescoli y compañía mueven cielo y tierra para dar cuanto antes con el próximo delantero, pensando en lo que serán los octavos de final de la Copa Libertadores de América. Uno de los principales apuntados es Valentín Castellanos, actual jugador del New York City de Estados Unidos.

"Si bien lo dije en enero, no depende de mí. Tienen que llegar a un acuerdo los clubes. Cuando estuvo interesado fuerte, te das cuenta lo que es el mundo River. La gente es muy profesional", manifestó el mendocino, quien desde los primeros días del 2022 es seguido de cerca por Marcelo Gallardo.

Además, no guardó elogios para los dirigentes de la institución de Núñez sobre el interés mostrado durante los meses que mantuvieron contacto: "Con el club me tengo que sacar el sombrero. Estuvieron dispuestos desde el primer momento. Ahí te das cuenta en qué lugar está River institucionalmente"

"Me gusta River cómo juega. Es el mejor equipo. No quería ilusionar mucho a los hinchas de River, pero pasó eso y me salió", soltó el delantero sensación en los primeros meses del 2022. Pensando en un posible futuro europeo, Castellanos es seguido de cerca por Leeds United y el West Ham. "Ahora, a tratar de jugar lo máximo posible. Si se tiene que hacer alguna negociación, le puedo abrir las puertas a cualquiera", sentenció.