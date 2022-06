El periodista deportivo que liquidó a Gallardo: "Si no da un golpe de timón en dos partidos, llegará el fin de ciclo"

Durísima, tremenda, fulminante. Así fue la crítica del periodista deportivo Rodolfo Cingolani a Marcelo Gallardo y a River después de la derrota del equipo millonario este miércoles ante Colón en Santa Fe. La falta de gol, la política de refuerzos, el plantel actual y las decisiones sobre algunos futbolistas fueron las principales críticas del panelista, que tiró con todo contra el técnico.

En un monólogo corto, pero lapidario, Cingolani apuntó contra el Muñeco: "Si en los próximos dos partidos no da un golpe de timón muy brusco Gallardo, estoy en condiciones de decir que llegó el fin de ciclo. El técnico está desmotivado, desorientado, me parece que ya no tiene ganas, está esperando que llegue fin de año".

Más tarde, Cingolani fue contra el plantel y criticó duramente a los refuerzos, por ejemplo Andrés Herrera, Tomás Pochettino y Agustín Palavecino: "Ojo con la Copa Libertadores, porque tiene en los papeles rivales accesibles (N de la R: Vélez en octavos y el ganador de Talleres-Colón en cuartos) pero les tenés que ganar. Cuidado. Jugadores muy normales, otros que son muy buenos. Herrera es normal, el 3 es normal, Pochettino es normal, Palavecino es normal. Enzo Fernández es un fenómeno pero los últimos dos partidos jugó mal".

Finalmente, el cierre de Cingolani fue planteado sobre la política de transferencias y las características de los futbolistas del plantel: "No tiene delanteros. Está mal armado el plantel. Ayer Elías Gómez se cansó de tirar centros, (Federico) Girotti está en Córdoba con Talleres, (Lucas) Beltrán estaba tomando mate mirando el partido con los compañeros de Colón. Mal armado el plantel. A mí me parece que el fin de ciclo está acá".

Mientras tanto, River suma dos puntos en tres partidos y todavía no tiene goles en la Liga Profesional. El Millonario deberá ir de visitante a Santa Fe a jugar contra Unión este domingo desde las 18 y luego recibirá a la Lanús, antes de la ida de octavos ante Vélez. ¿Mostrará mejorías el equipo de Gallardo o se viene el fin de ciclo que predijo el periodista?