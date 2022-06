Tensión en Independiente: el nuevo "ultimátum" de Eduardo Domínguez a la dirigencia

El mercado de pases de Independiente se veía venir complicado. Aunque su situación económica no es la mejor, el Rojo pudo cumplir un viejo anhelo con Iván Marcone, mediocampista y reconocido hincha del club que se convirtió en el primer refuerzo para el segundo semestre. Sin embargo, la principal prioridad de Eduardo Domínguez pasa por la llegada de otro volante: Rodrigo Aliendro.

Desde que se supo que no renovaría su contrato con Colón, Aliendro se convirtió en uno de los jugadores más codiciados del fútbol argentino. En este mercado, sonó para Boca y rechazó una oferta formal de Vélez, por lo que todo parecía indicar que los próximos pasos del jugador de 29 años serían en Independiente pero habría algunas trabas a su llegada a partir de 1° de julio: según informó Gastón Edul, la dirigencia del Rojo no le estaría cumpliendo con lo prometido al futbolista y, de no concretarse su arribo, podría ser un antes y un después para el proyecto de Domínguez.

"El jugador ya hace semanas que le dio el OK a Independiente, quiere llegar al club. Pero se prometió algo previo a la firma, obviamente vinculado a lo económico, que Independiente todavía no cumplió", aseguró el periodista que cubre el día a día del Rojo. Además, Edul agregó que la llegada o no de Aliendro podría ser motivo de ruptura entre Domínguez y la dirigencia.

Aliendro es una de las grandes figuras de Colón y Domínguez lo quiere sí o sí en Independiente.

"Por lo que sabemos, Aliendro es el jugador a traer más importante del mercado de pases para Domínguez y Montenegro. Prácticamente, es una condición que Domínguez impuso y no va a soltar. Entonces, si los dirigentes de Independiente no cierran a Aliendro, no digo que Domínguez se va a ir inmediatamente pero puede haber consecuencias. Es decir, a Domínguez no le da lo mismo contar o no con Aliendro", informó Edul en TyC Sports.

Luego, Edul habló de un hipotético escenario en el que Domínguez dejaría su cargo en Independiente en caso de no contar con tres o cuatro refuerzos al cierre del mercado de pases: "Verdaderamente baraja la posibilidad dar un paso al costado porque siente que no está alineado con el proyecto que tiene Independiente. Por ahora, esto no pasa".