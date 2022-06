¿Dos no y uno sí? Las 3 polémicas por supuestos penales que dejó Central Córdoba-Boca

Desde el comienzo del partido, Boca no estuvo firme en la zona defensiva. Un error a los dos minutos del primer tiempo entre Carlos Izquierdoz y Marcos Rojo provocaron la primera polémica de la noche en el estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero. El segundo central del Xeneize no tocó por muy poco a Juan Carlos Kaprof, que cayó en el área e hizo que todo Central Córdoba reclame por un penal que el VAR dijo que no existió.

Más adelante en la primera mitad, una de las pocas buenas jugadas de Boca empezó con una presión de Darío Benedetto, que tiró el centro al medio para Juan Rámirez que llegó con lo justo y no pudo empujar la pelota a la red. los jugadores del Xeneize y el cuerpo técnico reclamaron por una falta al mediocampista por izquierda al momento de impactar la pelota. Sin embargo, ni Pablo Echavarría en cancha ni Mauro Vigliano en el VAR lo consideraron suficiente para cobrar penal.

41' No podemos creer que NO fue gol de #Ramírez. pic.twitter.com/SPQXdIml4f — Boca Juniors - La12Tuittera (@la12tuittera) June 13, 2022

El gol de Francisco González Metili para el 1 a 0 de Central Córdoba dejó aturdido a Boca, que a la siguiente jugada tuvo varios errores que terminaron en penal de Marcelo Weigandt: Renzo López pateó, Agustín Rossi salvó al Xeneize una vez más pero Soraire empujó el rebote. Sin embargo, el número 8 del Ferroviario invadió la medialuna del área y el tanto fue invalidado.

