Zambrano y el gesto de los hinchas de Boca que prefiere evitar: "A mí me incomoda de verdad"

Carlos Zambrano viene estando en cartelera por diferentes declaraciones. Ahora se refirió a lo que significa estar en Boca y el tiempo que le dedican los medios de comunicación al conjunto Xeneize.

“Incomoda... Lo más lógico es que te incomode. Si te digo que no, sería mentirte. Pero ya estamos prácticamente acostumbrados y adaptados ya que no vienen de ahora las críticas. Viene de años y años atrás. Si no se dan los resultados, siempre uno escucha cosas negativas. Pocas veces prendo la televisión a ver algo y cuando ganamos escucho críticas y cuando perdemos escucho el triple de críticas. Me sorprende mucho la verdad cómo la prensa maneja la contra de Boca”, afirmó

El defensor Xeneize también habló lo que significa ser jugador de Boca, y contó que hay una cosa que le incomoda: que no lo dejen pagar. “En la mayoría de los restaurantes cuando uno va, hablo de mi persona, casi que no te cobran. Te invitan la comida. A mí me incomoda de verdad”, expresó.

“Que te inviten una vez está bien, pero a veces evito de ir a distintos restaurantes o pido delivery para pagar la comida. Son lindos esos gestos de la gente y con cualquiera de mis compañeros puede pasar lo mismo. Pero después lo que más me sorprendió del Mundo Boca fue la gente, la tribuna, el estadio. Es un sueño para mí haber llegado aquí”, agregó