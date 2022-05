La explosiva frase del presidente de Defensa tras confirmarse que jugará ante Boca a las 51 horas

El presidente de Defensa y Justicia, Diego Lemme, confirmó que mañana se presentarán a jugar contra Boca Juniors por los cuartos de final de la Copa de la Liga Profesional, aunque reiteró que sus jugadores "perjudicados deportivamente" porque tendrán un día menos de descanso.



"Más allá de la voluntad de los pares y de (Claudio) Tapia para cambiar el día, hoy la seguridad (de la Ciudad de Buenos Aires) está plantada en no querer organizar el partido (el miércoles) y fuimos perjudicados deportivamente, pero sabiendo que no hay nada adrede contra Defensa", afirmó Lemme en diálogo con TyC Sports.



"Nos comunicaron oficialmente que el partido no se movía. Hemos tenido una charla con el plantel y el cuerpo técnico, y más allá de la fuerza que podíamos hacer para no jugar, deportivamente vamos a pelear", indicó el titular del club de Florencio Varela.



El domingo, Defensa y Justicia venció en su estadio 1-0 a Patronato, se clasificó tercero en la Zona A y se ganó el derecho de enfrentar a Boca, escolta de la Zona B, que jugó el sábado.



El equipo de Florencio Varela intentó respetar el acuerdo inicial, según el artículo 11 del calendario, donde se especificó que los cuartos de final se disputarían el miércoles 11 de mayo. El problema radica en la organización de la seguridad en un mismo días para los partidos de River (ante Tigre) y Boca (ante Defensa) en la Ciudad de Buenos Aires.



"Si esto pasaba con Boca, River o Racing u otro grande hubiese aparecido una solución", expresó Lemme.