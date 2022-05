El bizarro motivo por el que Defensa no se quejó antes por el día del partido con Boca: "Como buen..."

Ya se confirmaron los horarios de los cuartos de final de la Copa de la Liga Profesional, pero Defensa se sigue quejando por tener que jugar el martes con Boca, ya que consideran estar en desventaja deportiva por tener solo 51 horas de descanso entre el partido del domingo ante Unión (2-1) y el que disputará mañana desde las 21.30 en la Bombonera.

En medio de los dichos, cruces y polémicas, Diego Lemme habló al respecto con TyC Sports y reveló una bizarra decisión que tomó antes de saber que sería rival de Boca: "El viernes la Liga mandó una planificación a todos los clubes que teníamos probabilidad de clasificar. Como buen cabulero, les dije que lo iba a ver el domingo después de las seis de la tarde".

Al escuchar su relato, el periodista Guido Glait saltó con tono de sorpresa y le preguntó: "Hay una parte que no me queda claro. Tengo entendido que estos días y horarios ya estaban preestablecidos, pero por lo que me está diciendo usted, ¿es que no lo vio por cábala?". Y el presidente del Halcón, sin inmutarse, respondió: "Yo no estaba clasificado, estaba quinto en la tabla. Lo mandaron por WhatsApp, de ultima se tendría que haber hecho una reunión y entre todos definir".

"¿Pero por qué el viernes no se quejaron?", le repreguntaron. Y Lemme contestó: "Y bueno, porque era así. ¿Cómo voy a apuntar una queja o hablar de algo que quizás a mí no me tocaba? En el caso de Newell's se sabía porque iba tercero y se había hablado de esa posibilidad". Lo cierto es que, minutos después de la palabra del directivo, la AFA confirmó los horarios de los cuartos de final.