La sorpresiva sentencia de Scaloni sobre Leo Messi en la Selección argentina: "Ahora es..."

De rival a compañero y luego a entrenador. La relación de Lionel Scaloni con Lionel Messi estuvo atravesada por esa progresión, con el actual entrenador de la Selección argentina como jugador de Deportivo La Coruña contra el jovencito del Barcelona en su momento, pasando por el Mundial de Alemania 2006 con la camiseta del seleccionado y hoy, con la Pulga como capitán albiceleste y Scaloni como su técnico. Y en ese paso del tiempo, Scaloni puede describir y analizar a Messi, a quien consideró "mucho mejor" que antes.

En una entrevista exclusiva para el canal de la Copa América, el entrenador de la Selección argentina se refirió al progreso de Messi como jugador y el proceso de maduración que atravesó con los años: "Ahora tiene la experiencia, más edad. Es indudable que en la vida una persona no es igual cuando tiene 15 que cuando tiene 30, si no, no entendiste nada en 15 años de vida. Él es un chico muy inteligente y futbolísticamente ha mejorado un montón".

Scaloni no dudó en asegurar que Messi es un mejor futbolista en la actualidad: "Para mí es mucho mejor jugador ahora que antes. Antes era impresionante, se pasaba a quien sea y hacía lo que quería con la pelota. Ahora entiende mucho más el juego, indudablemente. Cumple años como cumplimos todos, pero creo que la madurez es importante".

Por otro lado, Scaloni recordó la oportunidad en que conoció a Messi: "Yo creo que fue en La Coruña – Barcelona o después en la Selección. De contrario lo sufrí. Siempre perdimos. De compañero siempre me llevé bien, antes del Mundial 2006 y en el trayecto. Yo siempre me llevé bien con todos mis compañeros y él no fue la excepción. Sobre todo era joven en esa época, había que estarle cerca".

En la previa del encuentro entre Argentina e Italia por la Finalissima entre el campeón de la Copa América y el de la Eurocopa, Scaloni analizó: "Es un gran rival, que si estuviera en el Mundial sería candidato a ganar la Copa, sin dudas, pero por una de esas cosas que tiene el fútbol, se quedaron fuera del Mundial. Sin dudas es una de las mejores selecciones del mundo con una cultura futbolística increíble. Para nosotros es una linda prueba, sobre todo pensando en lo que va a venir. Esperemos que salga bien".

El partido entre Argentina e Italia se jugará este miércoles desde las 15.45 en Wembley, con Lionel Scaloni en el banco de Argentina y Lionel Messi como capitán del equipo albiceleste.