La frase de Messi sobre el Mundial 2026 que estruja el corazón de los argentinos: “Sinceramente me parece…”

Lionel Messi se dispone a disputar su quinto mundial, luego de decir presente en las ediciones de Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014 y Rusia 2018. El capitán de la Selección argentina será el primer jugador de nuestro país en cumplir dicho récord y a sus 34 años, el mundo del fútbol lo imagina siendo el primer jugador de la historia en decir presente en seis ediciones de la máxima cita mundialista.

Con la sinceridad que lo caracteriza, el actual jugador del París Saint Germain soltó: "La otra vez dije que después del Mundial me tenía que replantear muchas cosas. Pienso en este y después veré. Mirá lo que pasó ahora, nunca imaginé que iba a jugar en otro lado que no fuera Barcelona y de un día para otro me tuve que ir. Pueden pasar muchas cosas, el fútbol es muy cambiante. Y sinceramente me parece muy difícil, pero no tengo nada claro".

Ante la insistencia de Gastón Recondo, que intentó persuadir a la Pulga para que se anime a confirmar su presencia en la máxima cita mundialista que tendrá lugar dentro de cuatro años, entre risas Messi soltó: "Ya me vienen matando con que corro poco, que camino, imagínate a esa edad.

En el Mundial de Qatar 2022 el rosarino, junto a Cristiano Ronaldo, Guillermo Ochoa y Andrés Guardado se subirán al lote de los futbolistas que participaron de cinco Copas del Mundo. En este lugar se encuentran Antonio Carabajal, Rafa Márquez, Lothar Matthaus y Gianluigi Buffon.