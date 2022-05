La pícara respuesta de Messi a Mbappé: “Le dije ‘sabés lo difícil que sería…’”

Las declaraciones de Kylian Mbappé sobre las Eliminatorias Sudamericanas generaron mucho revuelo en las redes y repicaron fuerte en los futbolistas. Al delantero del PSG le respondieron varios, pero probablemente la palabra más esperada era la de su compañero de club y el más importante de los jugadores del continente, Lionel Messi. Leo no esquivó el tema y respondió con una advertencia sobre la dificultad que representa la clasificación al Mundial.

“No vi cómo lo dijo, ni qué dijo. Pero muchas veces lo hablábamos con los chicos de España o cuando volvíamos de una Eliminatoria y les decíamos “sabés lo difícil que sería para ustedes clasificar al Mundial si tuvieran que ir a jugar allá...", arrancó Messi en referencia a los dichos de Mbappé.

"Colombia, la altura, el calor, Venezuela... Todos tienen un condicionante diferente que hace que sea muchísimo más difícil y aparte que son grandes selecciones, con grandes jugadores", reflexionó Leo sobre los equipos de Sudamérica, en un contexto donde Argentina clasificó como segunda y seleccionados como Chile y Colombia se quedaron sin Mundial.

Finalmente, Messi advirtió: "El fútbol cada día está más igualado, sea cual sea el rival. Nosotros estamos preparados para jugar contra cualquier equipo europeo y ahora tenemos una prueba muy linda”. Argentina jugará este miércoles desde las 15.45 en Wembley frente a Italia por la Finalissima entre el campeón de la Copa América y la Eurocopa.

Otro de los que había respondido a Mbappé había sido Emiliano "Dibu" Martínez: "Cada vez que viajas a la Selección son dos días entre ida y vuelta, estás agotado y no podés entrenar mucho. Cuando un inglés va a entrenar con Inglaterra, en media hora está en el predio. Que vayan a Bolivia, Colombia, Ecuador... A ver qué tan fácil es para ellos. Bolivia en La Paz, Ecuador con 30 grados, Colombia que no podés ni respirar... Ellos juegan siempre en canchas perfectas, mojaditas, y no saben lo que es Sudamérica".