Messi reveló cómo tomó los silbidos de los hinchas del PSG: “Es…”

Lionel Messi habló este lunes con TyC Sports y se refirió a los silbidos que recibieron él y el plantel del Paris Saint-Germain luego de la eliminación de la Champions League frente al Real Madrid. El capitán argentino, en una nota desde España, aseguró que entendió la reacción de la gente pero dejó entrever su tristeza por sentirse señalado junto a su amigo Neymar.

"Es nuevo para mí, una situación diferente. Nunca me había pasado en Barcelona sino todo lo contrario. Es entendible la situación de la gente y el enojo por los jugadores que teníamos, por el equipo que éramos y porque volvió a pasar una vez más, no es la primera vez que le pasa al Paris una situación así, quedar afuera de Champions de esa manera, es entendible el enojo. Si estoy de acuerdo o no con los silbidos hacia mí o hacia Ney en especial, que fuimos los únicos dos señalados, los más señalados... Pero bueno, pasó...", expresó Leo.

En ese sentido y con la mentalidad de recuperarse y escribir una nueva historia en PSG, Messi agregó: "Prefiero dejarlo a un costado. Pensando en mí, individualmente y en lo que fue este año sí que pienso en poder revertir la situación, en no quedarme con la sensación de haber cambiado de club y que no me haya ido bien".

"Sé que este año va a ser diferente, ya estoy preparado para lo que se venga. Conozco el club, conozco la ciudad, estoy un poquito más acomodado al vestuario, a mis compañeros y sé que va a ser diferente", cerró Messi con ganas de revancha en la próxima temporada.