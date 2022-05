La confesión nunca antes revelada del homenaje de Messi a Maradona en Barcelona

No quedan dudas que desde el 25 de noviembre del 2020 el fútbol a nivel mundial no fue el mismo, mucho menos el de nuestro país. El fallecimiento de Diego Armando Maradona tocó las fibras más íntimas de los amantes del deporte, sobre todo de aquellos que fueron contemporáneos a las mejores épocas del mejor jugador de todos los tiempos. El mundo llenó de homenajes la memoria del Pelusa, pero ninguno fue tan emotivo y tan de película como el que le brindó Lionel Messi. En su charla con TyC Sports, el capitán de la Selección argentina reveló detalles desconocidos de aquel momento.

Transcurrían 72 minutos del partido en el que Barcelona goleaba a Osasuna en el Camp Nou por 3-0 cuando el número 10 encaró desde la derecha hacia la izquierda y, con un certero remate cruzado de zurda, decretó el 4-0 final. Aquel 29 de noviembre del 2020 quedará en la historia no por el gol, ni por el resultado, sino por el homenaje que la Pulga le brindó a Maradona. Luego de abrazarse con sus compañeros se sacó la camiseta y lució la número 10, pero de Newell's, la misma que usó el de Villa Fiorito en su paso por Santa Fe.

En un dato nunca revelado hasta el momento, el jugador del París Saint Germain contó como fue que se decidió por utilizar la histórica prenda: "Te voy a contar una cosa del festejo que no la conté. Estaba acostado en la cama, con Antonela y le decía: 'Tengo que hacer algo para Diego, tengo que hacer algo...'. Y yo tengo la parte del museo, con los trofeos, camisetas... Y voy a ver qué hay: fui a buscar una camiseta de la Selección o algo", comenzó Messi.

"Subí y hay una puertita que siempre está cerrada, donde metemos cosas. Justo estaba abierta. Había una silla y arriba estaba la 10 de esa camiseta de Newell’s. Entré y la vi. Esa puerta está siempre cerrada y no sé qué hacía ahí en realidad, ni me acordaba que la tenía. Y la vi así y dije: ‘Ya está’. Fue increíble", sentenció sobre lo sucedido el día previo.

Sobre el momento del tanto y el histórico festejo, Leo recordó: "No venía haciendo muchos goles en esa época y no era que hacía goles todos los partidos y estaba seguro. Pasó que íbamos dos o tres a cero y no se daba el gol. Y después de la nada apareció esa jugada. Me acordé, pero esperé el momento y a quedar solo".