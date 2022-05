El crudo mensaje de Vecchio tras ser colgado en Rosario Central: “Me comunicaron que…”

Rosario Central culminó una temporada para el olvido en la Copa de la Liga Profesional. El Canalla, que tuvo cambio de director técnico en el medio del torneo, finalizó en la última ubicación de la tabla de posiciones de la Zona B. En su última presentación, debido a que Marco Ruben anunció su retiro de la actividad, el Gigante de Arroyito fue una verdadera fiesta, pero no precisamente por el presente del equipo. Y de cara a la liga, que arrancará en solo tres semanas, otro de los históricos dejará el club, pero no por voluntad propia.

Emiliano Vecchio, número 10 y en muchos partidos capitán, publico en las redes sociales un fuerte comunicado en el que confirmó lo que ya era un secreto a voces. "Hola familia Canalla. Les cuento que ayer el club me comunicó que no sigo siendo parte del plantel", comenzó el mediocampista.

"Tengo prohibido ir a Arroyo Seco (el centro de entrenamiento). Gracias por el apoyo. En estos días me voy a despedir como ustedes se merecen. Besos a todos", sentenció el experimentado jugador, quien encabeza una lista de seis jugadores del plantel profesional que no serán tenidos en cuenta por el director técnico Leandro Somoza: Javier Báez, Ricardo Garay, Martín Rabuñal, Michael Covea y Milton Caraglio.

El pasado sábado, 24 horas más tarde del partido de Copa Argentina en el que Vecchio no fue citado, un audio de WhatsApp fue viralizado. En el mismo se puede escuchar al jugador apuntando contra gran parte de los dirigentes de Rosario Central: "Si es por mí, me quedó jugando en Reserva o en Cuarta. Yo quiero ayudar, estoy bárbaro. Lamentablemente, en todos estos meses comí mucha mierda, me faltaron el respeto y estoy acá. Quiero seguir. Mi amor por Central es más fuerte que dos o tres pelotudos que mienten. El único que me ayudó de la dirigencia fue Rodolfo (Di Pollina, presidente del club). Todos los otros me reventaron".

Horas después de la viralización del audio, la dirigencia de Central le comunicó oficialmente a Emiliano Vecchio que ya no será tenido en cuenta en el club.