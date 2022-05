Vecchio destrozó a la dirigencia de Rosario Central y lanzó una advertencia: “Me hicieron de todo, comí mucha m…”

Emiliano Vecchio no tuvo un semestre fácil en Rosario Central y hoy no es tenido en cuenta por Leandro Somoza, quien lo puso en la lista de prescindibles para la próxima temporada.

Sin embargo, el volante fue tajante y lanzó: "Me quedo jugando en Reserva si quieren, me quedo jugando en cuarta, yo quiero ayudar, a mi no me importa. Yo estoy bien, estoy bárbaro. Lamentablemente estos meses me hicieron de todo. Comí mucha mierda, me faltaron el respeto, mintieron y yo estoy acá, yo quiero seguir".

"Mi amor por Central es más fuerte que dos o tres pelotudos, que mienten y que armen las operetas que armaron. Yo en estos días, lunes o martes voy hablar. El hincha tiene que saber la verdad, tiene que saber lo que esta pasando", agregó Vecchio.

En la misma línea, comentó: "A mi de la dirigencia el único que me ayudó fue Rodolfo (Di Pollina), después todos los otros me reventaron, y el número 2 (Carloni) ni hablar. Ojalá que Central pueda salir de todo esto, que es lo que más queremos, yo estoy triste. Esa es la palabra. Triste".

Ricardo Carloni, vicepresidente primero de Rosario Central tuvo unas fuertes declaraciones, que se filtraron a través de Whatsapp, sobre el volante del Canalla: "Estuvo de joda durante este último año, vive de joda... El Gordo es como Centurión pero con menos prensa. Si lo quiere algún dirigente de Buenos Aires yo lo echo, agarrenlo, yo lo aclaro, no me vengan a quejarse de que es quilombero a cuatro manos".