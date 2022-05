La fuerte frase del Patrón Bermúdez sobre Battaglia luego del triunfo de Boca: "Nunca..."

Boca jugó mal, fue superado por Racing pero llevó el partido a los penales y terminó superando a la Academia por 6 a 5. Más allá de lo que fue el trámite del partido, Sebastián Battaglia dijo que fue "justo" que el Xeneize sea el finalista de la Copa de la Liga Profesional y en la misma línea estuvo Jorge "Patrón" Bermúdez, uno de los cuatro miembros del Consejo de Fútbol.

En charla con el programa ESPN F10, Bermúdez aseguró que lo importante era ganar la semifinal y pasar a la definición de la Copa LPF que se disputará en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba: "La verdad es que da tranquilidad. El equipo venía de jugar muy bien en Bolivia, jugó bien con Tigre, contra Defensa y Justicia y hoy no tuvo el mejor partido pero cuando no se juega bien, igual hay que ganar".

Luego, Bermúdez, que vio el partido junto a Juan Román Riquelme, Hugo Ibarra y otros, aseguró que esta victoria ante Racing demostró el cáracter que tiene Boca en estas instancias: "Cuando uno está entonado, las cosas salen bien y se fortalece el grupo. Estos partidos miden la fortaleza del plantel. Eso es importante para conseguir objetivos importantes".

Bermúdez habló sobre la fortaleza de Boca pero no se olvidó del juego del Racing de Fernando Gago, que fue superior al Xeneize en los 90 minutos y fue eliminado de la Copa de la Liga Profesional sin perder ni un partido: "Hay que reconocer que Racing es un gran equipo, tiene una gran intensidad. No fue el mejor partido futbolísticamente hablando, pero siempre se entendió que no debía caerse y nunca se entregó. En el segundo tiempo arrancó mejor y terminó el partido mejor".

A pesar del mal juego, el triunfo ante Racing pone a Boca a tiro de un nuevo título con Battaglia al frente y Bermúdez resaltó que jamás tuvieron contacto con otro DT, ni siquiera en el peor momento del León luego del empate contra Godoy Cruz: "Nunca hablamos con nadie. Elegimos a Battaglia porque teníamos la convicción que debía ser él, no porque surgió o porque fue compañero nuestro".