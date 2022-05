El tajante análisis de Fernando Gago tras la eliminación por penales ante Boca

Boca Juniors venció por tiros desde el punto penal a Racing y se convirtió en el primer finalista de la Copa de la Liga Profesional. El Xeneize se quedó con el triunfo luego de vencer a la Academia por 5-4 en la definición por penales. Post derrota, Fernando Gago encaró los micrófonos en la conferencia de prensa y dejó su análisis de lo sucedido en el estadio de Lanús.

"Lo del equipo fue admirable, estoy muy orgulloso de todos. Me voy muy satisfecho con el rendimiento durante el partido", Fernando Gago.#GagoEnConferencia uD83CuDF99? pic.twitter.com/AT3lVGtwLP — Racing Club (@RacingClub) May 14, 2022

"Merecimos muchísimo. El equipo jugó un partido como se debe jugarlo. Fuimos superiores al rival. Después están los penales, que hay una cierta cuota de suerte. Me llena de orgullo ver como jugó el equipo hoy", manifestó Pintita, con claras muestras de decepción por el resultado que obtuvo su equipo.

"Creo que todo el partido jugamos bien, dominamos al rival, y generamos situaciones de gol. En el primer tiempo tuvimos situaciones claras, pero ene l segundo lo dominamos desde el juego, el posicionamiento y no nos generaron peligro en los 90 minutos", añadió.

"Siempre lo dije, yo me crie en Boca y toda mi vida futbolística la pasé ahí adentro. Hoy me tocaba enfrentarlo desde otro lado y obviamente quería ganar, por mi equipo y nada más. Lo que pasó anteriormente hoy no iba a modificar mis sentimientos o mi historia con el club", recordó.