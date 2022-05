La megaestrella que quiere el Bayern Munich para reemplazar a Lewandowski

Con la confirmación del pase de Erling Haaland al Manchester City, todos los cañones de los grandes equipos de Europa apuntan al otro gran goleador que estaría en la rampa de salida de su actual equipo: Robert Lewandowski no renovará su contrato con el Bayern Munich.

Lewandowski no seguirá en el Bayern Munich y quiere encontrar un nuevo club este verano.

El presidente del club bávaro, Herbert Hainer, aseguró que el polaco cumplirá con el vínculo que los une hasta 2023. Sin embargo, el diario alemán Bild, uno de los más importantes en materia deportiva de Alemania, informó que el Bayern Munich ya empezó a negociar con el posible reemplazante de Lewandowski en caso de no poder retener al ganador del FIFA The Best 2021.

Pini Zahavi, representante del polaco, le aseguró a la dirigencia del Bayern Munich que Lewandowski no renovará su contrato y quiere que lo vendan en el verano europeo que se viene. Ante las pocas posibilidades de retener a su número 9 hasta 2023, el decacampeón de la Bundesliga se empezó a mover por su reemplazante: Sadio Mané, delantero del Liverpool.

Mané es una de las principales figuras del Liverpool de Klopp.

Según informó Bild, el Bayern Munich se puso en contacto con los representantes de Mané, que también termina contrato en 2023, para comunicarles que están muy interesados en los servicios del senegalés del Liverpool.

Por otra parte, el diario catalán Mundo Deportivo aseguró que el Barcelona también tiene en carpeta a Mané en caso de que el Bayern Munich no quiera vender a Lewandowski en este mercado de pases. De esta manera, los rumores parecen indicar que podría haber un efecto dominó que lleve al goleador polaco al Camp Nou y al 10 del Liverpool a la Bundesliga.