La fuerte respuesta de Guardiola a una leyenda del Manchester United: "Si vos querés..."

La confirmación de la llegada de Erling Haaland al Manchester City sacudió al fútbol europeo. El noruego era uno de los principales objetivos de los grandes clubes del Viejo Continente como el Real Madrid y el Manchester United. Sin embargo, el Manchester City sacó a relucir su gran éxito reciente y, lógicamente, su gran poderío económico para asegurarse al goleador de 21 años. Sin embargo, Pep Guardiola está en desacuerdo con los que creen que el joven firmó para los sky-blues sólo por el dinero.

Haaland firmó un contrato de cinco años con el Manchester City.

Aunque el anuncio oficial llegó el martes por la mañana de Argentina, el fichaje de Haaland por el Manchester City era un secreto a voces confirmado por, entre otros, el periodista Fabrizio Romano, uno de los expertos en el mercado europeo. Por esta razón, Patrice Evra, leyenda del Manchester United que actualmente se destaca en los medios, afirmó que el club celeste de la ciudad es uno que “se basa en dinero y los jugadores van a jugar allí únicamente por eso”. Ante estos dichos, Guardiola salió al cruce y negó que esto sea cierto.

“Para la gente es sólo dinero, okay. Si vos querés pensar que es eso, pensá eso. Pero sé exactamente cuál es mi trabajo aquí y digo: ‘ok, no me den crédito, no nos den crédito, pero al menos déjennos darnos créditos a nosotros mismos’. Como entrenador, que yo pueda darle crédito a mi staff, a mis jugadores”, aseguró Guardiola sobre el mote de equipo rico que tiene el Manchester City.

El Manchester City está en camino a ganar la cuarta Premier League en cinco años pero Guardiola tiene sólo una cosa en mente: la Champions League.

Guardiola se vio muy molesto, ya que él cree que los jugadores eligen ir al Manchester City por los títulos ganados en los últimos años y arremetió contra los otros grandes de la Premier League: “En los ‘70 y ‘80 cuando el Liverpool le iba bien o en los ‘90 cuando el Manchester United ganaba títulos, ¿quién gastaba más dinero? ¿Eran el Norwich o el Leicester? No, ellos gastaban más que los otros equipos, pero el dinero de ese entonces es diferente al de aquel entonces”.

Lista de los 10 clubes que más dinero gastaron en el mercado de pases y cuántos jugadores compraron en los últimos 10 años (The Mirror)

El periodista de Football Daily le preguntó porque cree que hay diferencia entre el dinero de otras épocas y el de la actualidad y Guardiola explicó con un caso que casi deja afuera al Manchester City de la Champions League por sanción del Fair Play Financiero: “Cuando nos pusimos Etihad en el pecho de la camiseta, nos dijeron que pagaban un precio demasiado elevado, pero ahora el United o el Liverpool van a cobrar más por ese tipo de sponsor y lo hacen porque están trabajando bien, porque el CEO trabaja bien o lo que sea. ¿Entonces? Porque ese dinero viene de Estados Unidos o de otro país ¿ahora es perfecto? Eso no va a cambiar por un tiempo, así que lo único que nos queda es hacerlo bien en la cancha”.

Guardiola tiene razón al decir que otros equipos grandes también tienen mucho dinero y lo gastan en el mercado de pases. Incluso, el técnico español tiene un punto en común con Evra sobre este tema, ya que el francés reconoció que el Real Madrid o el Manchester United también son clubes adinerados. Sin embargo, el exlateral izquierdo hizo hincapié en la historia que separa a los clubes más ganadores de Europa con los Ciudadanos, que probablemente sean candidatos a todos los títulos con la llegada de Haaland y tal vez se saquen la espina de no haber ganado nunca la Champions League.