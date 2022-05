El polémico comentario de Gallardo sobre cómo Tigre eliminó a River: “No creo que…”

La autocrítica fue una de las mayores virtudes que tuvo Marcelo Gallardo en la conferencia de prensa tras la eliminación de River en manos de Tigre en los cuartos de final de la Copa de la Liga Profesional. El Muñeco reconoció que no fue la mejor noche para sus dirigidos pero, entrelíneas, soltó un polémico comentario sobre la actuación de su rival.

"No creo que Tigre nos haya superado", manifestó el Muñeco. Además añadió: "Pero estuvo bien y jugó un muy buen primer tiempo. Nosotros no lo hicimos, pero mejoramos en el segundo. No encontrábamos los caminos con claridad, no estábamos lúcidos para ver las posibilidades y en el complemento cambiamos para seguir intentando.

En contrapunto con lo expresado anteriormente, el DT dijo que: "Tigre estuvo muy bien, planteó un muy buen partido, nos quitó las posibilidades de las líneas de pase. Nos bloqueó muy bien y fue agresivo en el robo de pelota. Creo que el gol tempranero les facilitó las cosas y les dio confianza. En el segundo tiempo, tuvimos un enfoque diferente, pero nos costó entrar"

"Estas derrotas son duras, no las esperas... No hay ninguna excusa, al partido llegamos bien, descansados y con mucha ilusión. El equipo venía bien, pero nos encontramos con una mala noche en general, no pudimos fluir en el juego, no tuvimos un buen funcionamiento ni las individualidades estuvieron lúcidas. Hay que olvidar rápido lo que pasó", sentenció.