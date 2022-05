La magnífica respuesta del Equi Fernández a un periodista que le preguntó si fue “una victoria made in Boca” ante River

Pese a no llegar de la mejor manera al duelo ante River en condición de visitante, Tigre logró dar uno de los batacazos de la jornada. El Matador cosechó un histórico triunfo, sumó de a tres por cuarta vez su historia en el Monumental ante el Millonario y sacó pasaje para la semifinal de la Copa de la Liga Profesional. En este contexto Ezequiel Fernández dejó un importante título una vez consumado el pasaje de su equipo a la siguiente fase.

El juvenil de 19 años, cuyo pase corresponde a Boca Juniors, disputó 83 minutos en la victoria de su equipo. Luego del encuentro, en diálogo con el programa F10 de ESPN, el mediocampista fue consultado por la magnitud de lo que consiguió el Matador de Victoria en Núñez.

A la pregunta del periodista, quien tituló 'un triunfo made in Boca', Equi fue contundente. "No, made in Tigre, si somos Tigre. La verdad que estamos muy contentos y muy felices. Vamos por más", sentenció el mediocampista con una clara intención de no entrar en la polémica.

En los últimos días Jorge Bermúdez, integrante del Consejo de Fútbol de Boca Juniors, se refirió a la situación de Fernández, quien fue el volante central en el equipo de la Reserva campeona con Sebastián Battaglia como director técnico. El colombiano reconoció el buen momento del jugador y habló sobre su futuro.

"Estamos muy contentos con lo que está haciendo no solo Equi, sino también Obando y Retegui. Estamos convencidos de que, cuanto más, jueguen, mejor van a estar. Tenemos la posibilidad de repatriarlos, lo vamos a pensar muy bien. Hoy están en Tigre y vamos a esperar hasta el final del campeonato para tomar las decisiones que sean más convenientes", sentenció el Patrón.