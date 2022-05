La fuerte frase de Gallardo tras la eliminación de River: "Esta derrota nos…"

Como suele ocurrir cuando River no consigue el resultado deseado por su entrenador, Marcelo Gallardo no se guarda nada al momento de analizar lo ocurrido en la cancha. Y, luego de la derrota con Tigre, puso el pecho, fue autocrítico y reconoció a su rival, a quien felicitó por su gran partido.

"No creo que Tigre nos haya superado, pero estuvo bien y jugó un muy buen primer tiempo. Nosotros no lo hicimos, pero mejoramos en el segundo. No encontrábamos los caminos con claridad, no estábamos lúcidos para ver las posibilidades y en el complemento cambiamos para seguir intentando", comenzó expresando ante los medios.

En la misma línea, continuó: "Llegó el gol de Enzo y eso nos dio el envión. Pero luego del segundo gol de Tigre, nos golpeó emocionalmente. Tigre estuvo muy bien, planteó un muy buen partido, nos quitó las posibilidades de las líneas de pase. El gol tempranero les facilitó las cosas y les dio confianza. En el segundo tiempo, tuvimos un enfoque diferente, pero nos costó entrar".

"No hay ninguna excusa, al partido llegamos bien, descansados. Era el objetivo principal con llegar a la otra fase de la Libertadores. Nos quedamos en la puerta de una semi. Esta derrota nos golpea, porque no lo esperábamos. Nos encontramos con una mala noche. No fluimos en el juego, no tuvimos buenas actuaciones en general y las individualidades tampoco estuvieron lúcidas. Hay que tratar de olvidar rápido, felicitar al rival por el buen trabajo y seguir para adelante", agregó.

Para cerrar, y al ser consultado, sobre las ausencias de Matías Suárez y Juanfer Quintero por sus respectivas lesiones fue certero: "Los que no están, siempre suelen ser los mejores. Eso no es así. No hay excusas. Hay que digerir esta derrota amarga. Hoy pudimos haberlo empatado, pero no se dio. Tenemos que tratar de ser más regulares de cara a lo que viene".