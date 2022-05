La baja clave en River y la duda de Gallardo para la formación titular ante Tigre

Este miércoles será clave para River. El elenco Millonario se enfrentará ante Tigre en el estadio Monumental a partir de las 21.30 en busca de un lugar en las semifinales de la Copa de la Liga Profesional. Pensando en el duelo ante el Matador, Marcelo Gallardo ya tiene en mente la alineación titular que utilizará.

El director técnico no podrá contar con una de sus grandes figuras. Juan Fernando Quintero no recibió el alta médica por no haberse recuperado al 100% del desgarro que sufrió en el isquiotibial de su pierna izquierda. El colombiano se desgarró el pasado 19 de abril y podría volver al fin de semana si su equipo accede de fase. En cuanto a las lesiones, la buena noticia pasa por el retorno de Jonathan Maidana, quien ya se encuentra a disposición del DT.

En cuanto al armado del equipo que buscará quedar entre los cuatro mejores del torneo, el Muñeco tiene en mente mandar desde el inicio a los mismos titulares que golearon a Sarmiento de Junín por 7-0. La única duda pasa por un puesto en mitad de cancha para acompañar a Enzo Fernández, Enzo Pérez y Nicolás de la Cruz. El nombre para ocupar dicho lugar saldrá entre Tomás Pochettino y Santiago Simón.

De esta manera, Gallardo contará desde el inicio con: Franco Armani; Andrés Herrera, Paulo Díaz, David Martínez, Milton Casco; Enzo Pérez; Tomás Pochettino o Santiago Simón, Enzo Fernández, Nicolás de la Cruz; Esequiel Barco y Julián Álvarez.