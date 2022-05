La lapidaria frase de Gallardo por no saber cuándo juega River los cuartos de final con Tigre

El sábado, en horas de la tarde, River conoció a su rival para los cuartos de final de la Copa de la Liga Profesional. En el estadio Monumental, el Millonario recibirá a Tigre en busca de un lugar en las semifinales del torneo doméstico. Atento a esta situación, Marcelo Gallardo plasmó todo su enojo en conferencia de prensa, teniendo en cuenta que el duelo ante el Matador no tiene confirmado su día y horario (en principio iría miércoles 21.30).

"Son las 12 de la noche y no tenemos ninguna precisión de cuándo jugamos. Se debería saber y todavía está por verse. En cosas serias, no debería pasar: tenemos que preparar la previa de partido. Hay que darle un poco de orden. Si no, seguimos viendo cómo acomodamos la cosa”, soltó el Muñeco tras el triunfo ante Platense.

En cuanto a lo futbolístico, y sobre todo el error que derivó en el empate del Calamar, manifestó: “Uno que jugó a este deporte sabe que siempre se está expuesto a los errores. Los errores son cosas del juego, se cometen porque es un juego y no es perfecto. Si cometés el error y te quedás ahí, estamos ante un problema. Hay que seguir trabajando para minimizarlos y potenciar las virtudes”.

Para finalizar, Gallardo se refirió a su próximo rival, que viene de perder 2-0 ante Boca en Victoria: “Si bien en estos últimos cuatro partidos no pudo ganar, hizo méritos para pasar en tres cuartas partes del torneo. Van a estar muy ilusionados con venir acá y hacer un muy buen partido, pero nosotros tenemos que estar preparados y deberíamos imponernos. Por suerte pudimos darles descanso a los que venían sumando muchos minutos y estarán más frescos para volver a subir en un partido que va a ser bastante intenso”