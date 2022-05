Boca evalúa tomar una decisión histórica después de 37 años

En 1983, cuando surfeaba por la peor crisis económica de su historia, Boca fue el innovador de una tendencia que se mantendría y explotaría con los años: fue el primer club en la Argentina en tener un sponsor en su camiseta. Vinos Maravilla sería el primer patrocinador en aparecer en la franja amarilla de la casaca del Xeneize y luego le seguirían distintas empresas hasta llegar a Qatar Airways, aerolínea que patrocina al club de La Ribera desde mediados de 2018.

El vínculo entre Boca y Qatar Airways llega a su fin.

Cuatro años después de la firma de ese vínculo a cambio de siete millones de dólares anuales, la relación entre Boca y Qatar Airways llegará a su fin en junio de 2022 y no será renovada, ya que la aerolínea no trabajará más en Argentina. Mientras el Xeneize busca un nuevo patrocinador, la espera podría provocar una situación que no se da desde hace 37 años, en el Nacional 85, ya que el Xeneize había dejado de tener "DEKALB rinde" (empresa que trabaja con el maíz) a fines de 1984 y debutó con Fate en julio de 1985, en el arranque de la liga de la temporada 85/86.

Boca ya está en la búsqueda de un nuevo main sponsor y, de hecho, mantiene negociaciones con varias empresas, entre ellas una del mundo de las criptomonedas que pisa cada vez más fuerte en el mundo del deporte. Sin embargo, el Xeneize podría lucir su camiseta sin publicidad en la franja amarilla por primera vez en un partido desde 1990, cuando por la Recopa Sudamericana venció 1-0 a Atlético Nacional en marzo de ese año en el mítico estadio Orange Bowl de Miami. En aquella oportunidad el motivo de la casaca limpia de auspiciantes se debía a que no estaban permitidos los sponsors en esa competencia, así como tampoco en la Copa Intercontinental.

Vinos Maravilla fue el primer sponsor de Boca, en un equipo que tenía a J.J. López como capitán.

Aunque esto ilusione a los hinchas que siempre buscan los modelos de camisetas “limpias” sin publicidades, el hecho de no tener un vínculo asegurado con un nuevo patrocinador preocupa en Boca por la gran suma de dinero que no ingresa a las arcas del club, aunque desde el club aseguran que habrá sponsors en las mangas (actualmente está Axion Energy) y en la espalda (lucía Garbarino, pero por falta de pago de la empresa Boca decidió retirarla de la casaca y demandar a la empresa).

De esta manera, Boca volverá atrás en el tiempo mientras busca un nuevo sponsor que sea uno de los principales ingresos del club. Esto es de vital importancia debido a que no son comunes los acuerdos en dólares para los equipos argentinos, aunque el Xeneize atrae y mucho por su popularidad y lo que significa estar vinculado a una de las instituciones más importantes del fútbol sudamericano.