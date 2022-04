La honestidad brutal con la que Campazzo describió su presente en Denver: "No es lo más..."

La temporada regular de la NBA está cerca de finalizar y darle paso a los playoffs, la parte decisiva de una temporada larguísima que comienza en octubre y, en el escenario soñado de cada uno de los 30 equipos, termina en junio con las Finales. Sin embargo, para Facundo Campazzo está siendo un año bastante más largo de lo que está acostumbrado ya que desde enero que no tiene participación importante en los Denver Nuggets. Como él mismo reconoció en su columna semanal para La Nación, se trata de un momento extraño de su carrera: “No digo que sea inusual, pero sí que no es lo más cómodo para mí [..] Antes quizá lo afrontaba con la primera emoción y me llevaba por la calentura, ahora me comporto de otra forma, trato de ver de qué forma puedo colaborar con mis compañeros desde el lugar en el que estoy”, aseguró.

Campazzo sabe que el puesto de Malone conlleva la responsabilidad de tomar decisiones difíciles.

Al ver el nulo protagonismo que tiene Campazzo en Denver, los hinchas argentinos recurren a las redes sociales para criticar a Michael Malone, técnico de los Nuggets, pero el cordobés no está enojado con su entrenador: “No ser parte de la rotación no lo tomo como algo personal, si lo hiciese de esa forma sería un enorme error. Lo primero que hago es ponerme en los zapatos del entrenador, porque si cuando me tocaba jugar no estaba pudiendo aportarle nada al equipo para conseguir victorias y para darle una buena dinámica, es lógico que uno como entrenador tenga que probar otras alternativas. La realidad es que tuve oportunidades y me fue bien, muy bien, mal y muy mal, por lo tanto, me pongo en el lugar del otro y pienso en qué haría yo en ese lugar. Eso me ayuda a entender los contextos”.

Luego, Campazzo ahondó sobre cómo vive los partidos: “Los compañeros están cerca, quizá uno está más en conexión con los que no juegan mucho, pero en general hay buena conexión entre todos. Busco estar cerca de todos, de participar, cada tanto hablar y decir lo que veo desde afuera. El entrenador me ayuda mucho, me habla, me mantiene alerta y me dice que esté preparado para cuando me toque jugar. Sabe también que no es cómoda mi situación, pero tampoco es sencillo mantener a todo un equipo contento”, reconoció el cordobés, que no vio acción en 10 de los últimos 12 partidos de su equipo.

Campazzo está determinado a ayudar desde el lugar que le toca.

Por otra parte, Campazzo reconoció que a medida que se acercan los playoffs es más difícil mirar los partidos de los Nuggets desde el banco: “Ahora que se acercan los playoffs me dan más ganas de jugar, de competir, porque son los momentos más lindos que puede tener un jugador de básquetbol. Al fin y al cabo, lo que me pasa es que extraño jugar, que es lo que más me gusta.”

La continuidad de Campazzo en la NBA no está asegurada. Esta temporada era muy importante para que el cordobés demuestre sus capacidades ya que su contrato con los Nuggets finaliza en junio y una renovación no es el escenario más probable. Aunque su representante Claudio Villanueva reconoció que hay equipos interesados en sus servicios, el base sólo piensa en cómo aportar su granito de arena en Denver: “Intento hacer las cosas que están al alcance de mis manos y no desesperarse por aquello que no puedo controlar [...] Tengo poco contacto con el resto del equipo. Al principio no era lo que más me gustaba, tampoco ahora es tan divertido, pero estoy en un punto en el que intento divertirme, busco pasarla bien, para el momento en el que pueda competir y busco pensar que en este momento puedo mejorar cosas de mi juego. Quiero buscarle el lado bueno…”, explicó el 7. Como a lo largo de su carrera, el base argentino se mostró positivo ante los obstáculos que se le presentaron en esta temporada en la NBA y llevó tranquilidad a sus seguidores ya que se nota que no perdió la fe en sus cualidades.