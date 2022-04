La declaración sobre Campazzo que brinda tranquilidad a los fanáticos de la NBA: "Hay interés..."

El tiempo pasa, los partidos se suceden y la temporada regular de la NBA está en su última semana de disputa antes de dar paso a los playoffs. Sin embargo, la situación de Facundo Campazzo en los Denver Nuggets no mejora. De los últimos 12 partidos de su equipo, el cordobés no jugó ni un minuto en 10 de ellos. Este presente plantea un panorama muy oscuro, ya que su contrato termina en junio y no tener minutos en cancha es un gran impedimento a la hora de ganar interés de otros equipos. Sin embargo, su representante trajo calma con unas declaraciones alentadoras.

Claudio Villanueva es el representante de muchas de las grandes figuras del básquet argentino. Mientras que Luca Vildoza está a punto de cerrar su regreso a la NBA, Campazzo está en uno de los peores momentos de su carrera pero el agente se mostró tranquilo con el presente de su representado: “Facu está tranquilo. Está trabajando mucho, hace muchos entrenamientos individuales. Soy optimista, me han hablado de algún interés desde Octagon [agencia de representantes de basquetbolistas]. Lo importante es que él está bien”, aseguró en charla con el programa radial 3x3 de UnoContraUno Radio.

Campazzo no seguirá en los Nuggets el año que viene.

Estas declaraciones llevan un poco de tranquilidad ante la incertidumbre que reina sobre el futuro de Campazzo. El hecho de que su agencia haya recibido preguntas de otros equipos interesados habla de que el trabajo del cordobés en la NBA no pasa desapercibido a pesar de no tener participación alguna con los Nuggets desde, prácticamente, finales de enero de 2022.

Mientras Campazzo acompaña al equipo desde el banco de suplentes, los Nuggets se disputan el quinto lugar de la Conferencia Oeste con Utah Jazz. De caer al sexto puesto, se deberían enfrentar en la primera ronda de los playoffs a nada más y nada menos que los Golden State Warriors de Stephen Curry.