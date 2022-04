La especial frase de Gallardo a Pusineri al oído tras el empate de River: “Te…”

Marcelo Gallardo no se fue nada contento del estadio Monumental luego de la floja actuación de su equipo en el empate 1-1 ante Atlético Tucumán. El DT fue sincero en conferencia de prensa y reconoció que no fue la mejor noche para sus dirigidos. En la previa, cuando los directores técnicos suelen saludarse por lo general por una cuestión protocolar, junto a Lucas Pusineri protagonizaron un particular momento.

Ambos tienen una amistad que data de varios años atrás. El ahora DT del Decano, aunque no muchos se acuerden, vistió la camiseta del Millonario en el año 2006, donde compartió con el Muñeco el día a día (se iban juntos a los entrenamientos). El exmediocampista llegó por pedido de Mostaza Merlo y en los 15 partidos que disputó no logró cosechar ni títulos, ni goles.

Este domingo, en lo que fue igualdad entre el segundo y el último de la Zona A, ambos entrenadores se fundieron en un abrazo que quedó captado por las cámaras de la televisación oficial. Lejos de parecer, como tantos otros, un saludo meramente protocolar, Gallardo le dedicó un importante mensaje a su colega. "Te deseo lo mejor", manifestó Napoleón.

En conferencia de prensa, Gallardo analizó la propuesta del Decano: "Pusineri hizo lo que tenía que hacer, jugó el partido que tenía que jugar. Nos cerró los caminos, se defendió bien, utilizó sus herramientas a favor del partido largo y lo hizo bien. No nos generó mucho en ataque, el gol fue una jugada aislada".