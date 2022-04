El exabrupto de Gallardo en la conferencia de prensa tras otro mal partido de River

En el empate de River ante Atlético Tucumán, Marcelo Gallardo estuvo intranquilo como pocas veces se lo había visto antes. Su equipo no lograba destrabar el partido ante el Decano, que se cerró muy bien en su área, apostó por el contraataque y cosechó los frutos que sembró en la tarde noche del Monumental. Del otro lado, el Millonario tuvo la pelota y dominó como suele hacer en todos los partidos pero le faltó claridad para provocar espacios y no pasó del empate ante el conjunto tucumano.

Por estas razones se vio a un Gallardo tenso y nervioso en el banco de suplentes. El Muñeco gesticuló ante cada error y se mostró incrédulo ante varios malos momentos que tuvo River durante el encuentro. A tal punto llegó la bronca con sus jugadores que le dio un golpe "correctivo" a Marcelo Herrera luego de que este no pudiera frenar un cambio de frente de Milton Casco que se perdió por el lateral. En la conferencia de prensa, el Muñeco no le escapó a ninguno de estos temas y dejó una declaración que llamó la atención aún más que su manotazo al lateral derecho.

"La pasé para el ort... Teníamos todo para pasarla bien y la pasamos para el culo", dijo Gallardo. Así, llanamente y sin tapujos, el Muñeco definió la tarde de River en el Monumental con un sincericidio brutal. Luego, el DT millonario agregó sobre su reacción contra Marcelo Herrera: "Ya la veía venir, sabía que iba a picar. Iba a picar y se iba a ir, estaba cantado. ¿Cómo le voy a dar un correctivo a Herrera? Si se lo hubiese dado, se lo tendría que haber dado bien, je. Fue una caricia. Me la agarré con el pobre Herrera que es buenísimo. La pasé mal, vivo mucho así. Pero desde afuera es muy fácil resolver las situaciones", expresó.

Luego, Gallardo no se mostró tan molesto por el juego de River en los últimos partidos, dijo que el equipo debe reencontrarse con su estilo y aseguró que "si no supiéramos a qué jugamos, sería una preocupación". Por otra parte, el Muñeco aclaró que la salida de Enzo Pérez se produjo debido a que el mediocampista tuvo "una fuerte contractura que no llega a ser lesión muscular".

Gallardo dejó el cassette en el vestuario del Monumental y respondió sin pelos en la lengua sobre el partido de River ante Atlético Tucumán. Sin dudas, una tarde para olvidar rápidamente que dejó como saldo un empate ante el anteúltimo de la zona A de la Copa de la Liga Profesional, justo después de la derrota ante Talleres, que ocupa el último lugar de la tabla.