La tajante crítica de Farinella a Gallardo por su golpe a Herrera: “Algo raro está pasando porque…”

En la tarde noche del domingo, River volvió a dejar una imagen irregular ante Atlético Tucumán, el anteúltimo de la zona A de la Copa de la Liga Profesional. En el primer tiempo, el Millonario no pudo entrarle al Decano, que se plantó atrás a la espera del contraataque. Antes del entretiempo, Matías Suárez cayó en el área, Facundo Tello sancionó un penal que dejó dudas a pesar de la intervención del VAR y Enzo Fernández cambió la pena máxima por gol. Luego, en el segundo tiempo el equipo tucumano llegó al empate tras un error de Franco Armani. Incluso antes de la igualdad, el nerviosismo se había apoderado de Marcelo Gallardo, que tuvo una reprochable reacción ante un error de Marcelo Herrera.

Previo al empate de Ramiro Ruiz Rodríguez, River tenía su mejor momento en el partido, pero un cambio de frente de Milton Casco que Herrera no pudo controlar fue la gota que rebalsó el vaso para Gallardo. El Muñeco explotó con el lateral derecho y le dio un golpe “correctivo” al grito de “¡que no pique!”, en un claro gesto de furia por parte del entrenador del Millonario. En su análisis postpartido, Leonardo Farinella habló sobre esta situación y criticó al ídolo riverplatense.

Lógicamente, esta reacción de Gallardo llamó la atención de propios y extraños. Mientras que algunos hinchas utilizaron el golpe del Muñeco para hacer memes graciosos en las redes sociales, Farinella paró la pelota y señaló que el gesto del DT riverplatense estuvo fuera de lugar: “Todos ustedes saben lo que pienso de Gallardo, se ha transformado en un ídolo total de River, ahí del Beto Alonso como máximo ídolo. Gallardo entrenador trasciende todo en River pero a mí no me gustó lo que hizo. ¡No me gustó lo que hizo Gallardo! Y si a mi no me gustó, sólo tengo palabras de agradecimiento para con él…”, expresó el periodista de TyC Sports.

Luego, Farinella, claramente disgustado ante el golpe de Gallardo a Herrera, planteó una duda sobre qué es lo que le pasa a River en el último tiempo para provocar este tipo de reacciones en su entrenador: “Yo lo que quiero preguntar es por qué un hombre sabio como él, que ve los partidos en un torneo en el que todo el mundo está estresado y él los mira tomando un café… Muchachos, algo raro está pasando”, dijo.

Para finalizar, el periodista identificado con River aseguró que no entiende cómo cambió la postura de Gallardo a lo largo de este torneo: “La misma persona que después de un partido importante, como es Boca, pidió cinco veces serenidad, ahora hace esto con Atlético Tucumán. No lo entiendo. Y eso me pareció perfecto lo que dijo con Boca”, expresó Farinella con gestos de confusión.