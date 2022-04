Los desopilantes memes del golpe de Gallardo a Herrera en River-Atlético Tucumán

River no tuvo su mejor actuación ante Atlético Tucumán. El Millonario dominó la pelota durante todo el partido ante un Decano que apostó a replegarse en el fondo para salir de contraataque, un plan que le dio rédito en el segundo tiempo. En el primero, el equipo de Marcelo Gallardo no encontraba los caminos para llegar al gol hasta que un pase de Julián Álvarez lo dejó solo a Matías Suárez y este cayó en el área ante la arremetida de un defensor y el arquero del equipo tucumano. Facundo Tello no dudó y señaló un penal que Enzo Fernández cambió por gol.

Ya en el segundo tiempo, River tenía su mejor momento en el partido pero no conseguía generar peligro. Ante un cambio de frente de Milton Casco, Marcelo Herrera espero demasiado para controlar la pelota y esta picó y se fue al lateral. Esa pequeña situación provocó la bronca de Gallardo, que le dio un golpe con su mano a modo de correctivo. Esta reacción del Muñeco llamó la atención de los espectadores, que se hicieron eco del enojo del DT riverplatense y llenaron las redes con memes.

Los mejores memes del golpe "correctivo" de Gallardo a Herrera en pleno partido de River

Gallardo a herrera cuando la dejo picar pic.twitter.com/kComNG4CR2 — mauro (@93juanfer) April 24, 2022

Gallardo cuando se lo encuentre a Herrera en el vestuario: pic.twitter.com/3xHbGBZnLZ — Kevin (@kevin_villalbaa) April 24, 2022

JAJAJAJSJ GALLARDO LE QUISO METER UNA PIÑA A HERRERA PORQUE SE LE FUE LA PELOTA JAJAKAJSJ ENLOQUECIO GALLARDO — Nico (@_niicogutierrez) April 24, 2022

Pobre Herrera. En San Lorenzo no le pagaban el sueldo y ahora en River le pegan. Sufre maltrato laboral, que lo denuncie a Gallardo. https://t.co/nC1cHsotN5 — Nefaustø (@notne7a) April 24, 2022

Gallardo: que pique que pique pic.twitter.com/a2IiS5Kx5k — Sebastián Vivas uD83CuDDE6uD83CuDDF7 (@sebavivass) April 24, 2022

que gallardo le pegue una como la de herrera a armani pic.twitter.com/7vZoxzRzBJ — traigan un 9 (@kiroiix) April 24, 2022

Gallardo le tiró un cortito a Herrera?? pic.twitter.com/cpzB05eFbH — ?uD83DuDD34? CarouD83CuDFF3??uD83CuDF08uD83DuDC9A (@_CaroCARP) April 24, 2022

no te metas con mi herrera gallardo https://t.co/F7PqVZi0FU pic.twitter.com/uZv43kxhyU — ?????? uD83CuDDEBuD83CuDDF7 (@pausanchez_) April 25, 2022

Gallardo está muy nervioso. Que le pasa ? Polémica reacción con Herrera. pic.twitter.com/R0DI8JtScf — Rodolfo Cingolani (@GringoCingolani) April 24, 2022