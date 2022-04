El penal con el que River abrió el partido: ¿hay contacto antes de que Suárez caiga?

River no tuvo un gran rendimiento en el primer tiempo ante Atlético Tucumán. A pesar de que tuvo una chance en los pies de Agustín Palavecino, el equipo de Marcelo Gallardo no pudo generar muchas ocasiones claras de gol ante un Decano que no dejó que la posesión del Millonario se traduzca en peligro para el arco de Nicolás Campisi. Sin embargo, justo antes del entretiempo, Julián Álvarez dejó a Matías Suárez solo de cara al arco rival.

A priori, pareciera que el defensor Manuel Capasso y el arquero del conjunto tucumano lo golpean a Suárez, quien inmediatamente cayó en el área. Facundo Tello cobró penal y el VAR ratificó el fallo del árbitro, a pesar de que las repeticiones no dejan en claro si hubo un contacto entre los jugadores de Atlético Tucumán y el jugador de River o si el ex Belgrano de Córdoba salta antes del impacto y convence al referí de que debía sancionar falta.

Luego, Enzo Fernández se hizo cargo de la responsabilidad y no falló, al igual que con las últimas penas máximas que cobró. De esta manera, River consigue una victoria que lo acerca un poco más a la clasificación para la próxima fase de la Copa de la Liga Profesional.